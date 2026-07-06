Pepe Jiménez Sevilla, 06 JUL 2026 - 16:07h.

El Betis iniciará su pretemporada este mismo martes

Facundo Bernal, primer fichaje del Betis para la 26/27

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Facundo Bernal ya está en Sevilla. El mediocampista aún de Fluminense, abandonó Brasil este pasado domingo y este lunes a mediodía, pasadas las 15.00 horas, posaba ante los medios gráficos con una enorme sonrisa.

El centrocampista de 22 años (agosto, 2003) aterriza en Sevilla después de un acuerdo que llevará al Betis a pagar algo más de ocho millones de euros por su pase y que permitirá ocupar el puesto que ha dejado recientemente Sergi Altimira.

Facundo Bernal se trata de un pivote de 22 años y 187 centímetros internacional absoluto por Uruguay aunque con pasaporte italiano, por lo que podría ocupar ficha de comunitario. La dirección deportiva maneja buenos informes de este futbolista desde el verano pasado, aunque es ahora cuando la operación parece que puede llegar a buen puerto.

Facundo Bernal, novedad en pretemporada

Si nada raro ocurre, Facundo Bernal, tras pasar reconocimiento médico en Brasil, firmará su nuevo contrato este misma tarde y, posteriormente, se prepará para la que será su primera sesión con el Real Betis.

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El club verdiblanco arrancará este martes su pretemporada y se espera que el pivote sea la única novedad, ya que aún no se han movido muchos más nombres y tampoco han dado demasiadas salidas.

Cabe recordar que Antony cuenta con permiso por razones personales para incorporarse a los entrenamientos a finales de esta semana, por lo que no se descarta que arranque directamente en Alemania, en el primer stage dirigido por Manuel Pellegrini.

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Igualmente, tanto Ez Abde como Álvaro Fidalgo, este último recién eliminado en el Mundial, también se incorporarán más tarde después de haber estado con sus selecciones y habrá que esperar un poco más para contar con ellos en los entrenamientos.

Arranca, ahora sí, el verano bético. Tras la salida de Altimira, ya está aquí su sustituto y... se negocia por mucho más.