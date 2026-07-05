Ángel Cotán 05 JUL 2026 - 19:14h.

El uruguayo será el primer fichaje de la 2026/27

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A expensas de oficialidades, Facundo Bernal se convertirá en el primer fichaje del Real Betis para la 2026/27. Cerrados los últimos puntos de la negociación, el espigado pivote se prepara para aterrizar en Heliópolis. Tras poner el foco en la operación salida, la dirección deportiva avanza en su hoja de ruta veraniega.

El joven futbolista uruguayo pisará suelo hispalense este lunes y se pondrá a las órdenes de Manuel Pellegrini para arrancar la pretemporada verdiblanca junto al resto de sus compañeros el próximo martes 7 de julio. El centrocampista posicional será el primer fichaje de los que sigue cocinando Manu Fajardo.

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Facundo Bernal aterriza este lunes y el Betis avanza en su mercado de fichajes

Con el traspaso de Sergi Altimira, el Real Betis obtuvo vía libre para acelerar por este mediocentro posicional en el que la dirección deportiva guarda muchas esperanzas y por el que manejaba buenos informes. Hasta la fecha, la operación salida había marcado la prioridad verdiblanca en el presente mercado estival, pero el horizonte comienza a despejarse superado el mes de junio en lo que a llegadas respecta.

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Con el nombre de Dani Ceballos sobrevolando La Cartuja, la entidad helipolitana negocia el regreso de su canterano una vez desvinculado del Real Madrid, pero sin obviar otra de las tareas de su agenda marcadas en verde. El Betis busca un delantero centro que le permita alcanzar el ansiado salto de calidad con la UEFA Champions League como gran aliciente.

El fichaje de Facundo Bernal da el pistoletazo de salida a una temporada que se antoja ilusionante a la par que exigente. En el Real Betis asumen el reto de la Liga de Campeones, y sin realizar locuras económicas que pongan en riesgo la estabilidad del club, se reforzarán otras posiciones en el equipo que dirige Manuel Pellegrini.