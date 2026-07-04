Joaquín Anduro 04 JUL 2026 - 20:30h.

Ricardo Rodríguez deja el Betis tras dos temporadas

El enigmático mensaje de Dani Ceballos que ha 'despertado' a los aficionados del Betis

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El pasado 30 de junio, tres futbolistas pusieron fin a su vinculación con el Real Betis al llegar la fecha en la que finalizaban su vinculación con el cuadro de Heliópolis. El Chimy Ávila, Cédric Bakambu y Ricardo Rodríguez se convirtieron en agentes libres tras acabar sus contratos y el lateral suizo ha dejado en sus redes sociales un mensaje de cariño al beticismo y a Sevilla reivindicando el "honor" de haber vestido la camiseta verdiblanca durante dos temporadas.

En estas dos temporadas, el lateral helvético ha sido el titular habitual de Pellegrini por el costado zurdo, adelantándose primero a Romain Perraud y en esta última campaña a Junior Firpo. En total ha disputado 68 encuentros como bético en los que ha repartido tres asistencias colaborando de forma importante a la hora de alcanzar la final de la Conference League 24/25 y de obtener la clasificación para la próxima Champions League.

Ricardo Rodríguez ha dejado claro en su carta que ha dado todo lo que podía y se queda con el cariño recibido tanto por él como por su familia durante estas dos temporadas en el Real Betis. El jugador, de 33 años, decidirá su futuro una vez acabe su participación en el Mundial 2026 con Suiza, con la que se medirá a Colombia buscando los cuartos de final, con lo que igualarían la mejor actuación de país alpino en una Copa del Mundo.

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La carta de despedida de Ricardo Rodríguez al Betis

Querida familia bética

Han sido dos años muy intensos y llenos de momentos inolvidables. He conocido a personas maravillosas y siempre he intentado dar lo mejor de mí dentro y fuera del campo.

Quiero dar las gracias de corazón al míster Manuel Pellegrini, a todo el cuerpo técnico, a mis compañeros y a los aficionados.

Ha sido un honor defender esta camiseta. Mi familia y yo nos hemos sentido muy felices en Sevilla y guardaremos recuerdos que nos acompañarán para siempre.

Os deseo mucha salud, muchos éxitos y todo lo mejor para el futuro.

Gracias y mucho Betis.