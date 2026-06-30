El Betis hace oficial tres salidas de golpe

Álvaro Borrego 30 JUN 2026 - 11:06h.

Bakambu y Ricardo Rodríguez concluyen sus contratos, mientras que con el Chimy Ávila se activó una cláusula para resolver su vinculación

Nelson Deossa escucha otras propuestas para salir del Betis

Compartir







El Real Betis ha anunciado de manera oficial las salidas de Chimy Ávila, Ricardo Rodríguez y Cédric Bakambu. La desvinculación del delantero argentino obedece a una cláusula que el club ha activado para adelantar el final de su contrato, mientras que los dos últimos concluían su compromiso con la entidad este 30 de junio. El adiós de estos tres futbolistas se suma al de Adrián San Miguel, que anunció la retirada justo antes del último partido de la temporada. La entidad no hace mención a Sofyan Amrabat, quien debe regresar al Fenerbahce tras cesión y cuyo regreso no está descartado, aunque sí parece sumamente complejo que pueda volver a vestir la elástica verdiblanca.

Chimy Ávila llegó procedente de Osasuna a principios de 2024 y su compromiso con el club ha sido innegable desde entonces, aunque sus prestaciones a día de hoy están muy lejos de la realidad futbolística de la entidad. Se marcha del Real Betis habiendo disputado un total de 68 compromisos oficiales, en los que ha logrado ocho goles y cinco asistencias. Dentro de su contrato se incluía la posibilidad de ejercer una cláusula para rescindir su vinculación un año antes de la finalización del mismo, a través de la cual la entidad debía asumir una penalización de unos 50.000 euros.

PUEDE INTERESARTE Dani Ceballos frena otras propuestas mientras espera al Betis

Ricardo Rodríguez llegó en el verano de 2024 para aportar experiencia a la plantilla, en principio con un rol más secundario, pero siempre fue el lateral más fiable para Manuel Pellegrini. El suizo fue nada menos que titular en la primera final europea de la historia del club y en dos años ha disputado nada menos que 68 compromisos oficiales.

Por su parte Cédric Bakambu se marcha nada menos que con el aval de ser el segundo máximo goleador histórico de la entidad en competiciones europeas. La estancia del congoleño deja luces y sombras, pero en la retina quedará su brillante actuación en la pasada edición de la Conference League, en la que con 7 goles y 2 asistencias fue una de las claves para el pase del Real Betis a la final.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid pagó al Betis los 8 millones por Rodrigo Riquelme

Uno de los escenarios que más incertidumbre genera es el de Sofyan Amrabat, cedido por el Fenerbahce, aunque por el momento no está ni mucho menos claro dónde estará su futuro. Es un perfil que gusta en el Real Betis, con la idea inicial de esbozar un plan similar al de Antony, por lo que su futuro dependía de su rendimiento y también de las posibilidades económicas, a sabiendas que la integridad de su salario es imposible. Las partes dejaron para verano el replantear qué hacer y hasta dónde se está dispuesto a llegar, pero a día de hoy su regreso es sumamente complejo. La dirección deportiva estudia otras alternativas.