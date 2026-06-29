Álvaro Borrego 29 JUN 2026 - 20:37h.

Nelson Deossa aparece en redes entre noticias sobre su futuro en el Betis: "Siendo feliz"

El futbolista no termina de concretar un acuerdo sobre su contrato

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La salida de Nelson Deossa no está ni mucho menos definida, a pesar de que el Real Betis y el Vasco da Gama alcanzaron un entendimiento para el traspaso del colombiano. Más allá de las limitaciones burocráticas que está teniendo el conjunto brasileño con su situación accionarial, la ralentización de las negociaciones obedece a que el futbolista no termina de concretar un acuerdo respecto a las condiciones de su contrato y, según ha podido saber ElDesmarque, ha reactivado las conversaciones con otros clubes interesados como River Plate y América de México.

El Real Betis dio el visto bueno a la oferta del Vasco da Gama por Nelson Deossa, en lo que a efectos prácticos sería una compra venta que habría ascendido a una cantidad cercana a los 12 millones de euros entre fijos y variables, lo que además de recuperar la inversión permitiría obtener una pequeña plusvalía. Los clubes lograron un acercamiento casi definitivo (más allá del lío accionarial de los brasileños) y a partir de ahí el propio futbolista debía negociar los términos de su contrato, pero por el momento esa resolución no ha llegado.

Conversaciones reactivadas

Así mismo, y de manera paralela, Nelson Deossa ha reactivado conversaciones que hace unos días frenó y está reconsiderando las propuestas de otros como River Plate o América. Una salida que parecía encaminada hace unos días pero que el futbolista ha ralentizado. Sea como fuere, y pese a que sea poco probable que el Real Betis pueda computar su venta antes del 30 de junio, aunque en Heliópolis están convencidos de que su salida podrá darse en unos términos similares.

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Por el momento se ha ralentizado lo de Nelson Deossa con el Vasco da Gama, que no ha parado por completo, pero el futbolista gana tiempo para reconsiderar su futuro.