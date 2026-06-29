El Betis avanza en el fichaje de Facundo Bernal

Álvaro Borrego 29 JUN 2026 - 09:29h.

Ya hay acuerdo entre clubes y únicamente faltarían por resolver los detalles del contrato del jugador

El Atlético de Madrid pagó al Betis los 8 millones por Rodrigo Riquelme

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Facundo Bernal puede convertirse en el primer fichaje del Real Betis para la temporada del regreso a la Champions League. Como bien avanzan los compañeros de ABC el Fluminense habría dado el visto bueno a la oferta del conjunto verdiblanco, que en la tarde de este domingo puso sobre la mesa alrededor de 8 millones por el centrocampista, a la vez que los brasileños se guardarían un porcentaje de la plusvalía de una venta futura. Señalan desde el club que la operación todavía no está cerrada pero va camino de concretarse, centrándose ahora la misma en perfilar los detalles del contrato con el jugador.

El siguiente paso, los detalles del contrato de Facundo Bernal

Una vez alcanzado un acuerdo verbal entre clubes, el siguiente paso es que el Real Betis acuerde los términos de la vinculación con Facundo Bernal, al que le han puesto sobre la mesa un contrato de larga duración, de entre cuatro y cinco años, aunque ahora se discuten los detalles del salario y los bonus por rendimiento. Aristas que no deberían suponer un obstáculo para terminar de cerrarla, dadas las ganas que tiene el futbolista de dar el salto a Europa.

Sería este el primer movimiento dentro de la profunda renovación que se llevará a cabo en el centro del campo tras la salida de Sergi Altimira, ya en Portugal para comprometerse con el Sporting, y Nelson Deossa, cuya negociación todavía tiene aristas por resolver. Señalan desde Heliópolis que además del brasileño llegará al menos otro centrocampista más, con los nombres de Dani Ceballos y Nicolas Raskin sobre la mesa.

Facundo Bernal se trata de un pivote de 22 años y 187 centímetros internacional absoluto por Uruguay aunque con pasaporte italiano, por lo que podría ocupar ficha de comunitario. La dirección deportiva maneja buenos informes de este futbolista desde el verano pasado, aunque es ahora cuando la operación parece que puede llegar a buen puerto.