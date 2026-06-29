María Trigo Sevilla, 29 JUN 2026 - 07:44h.

El jugador va a cerrar su salida del Betis y habló a su llegada al aeropuerto de Lisboa

Las cifras definitivas de la venta de Sergi Altimira al Sporting de Portugal: esto ingresará el Betis

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Otro paso más para que el fichaje de Sergi Altimira por el Sporting de Portugal sea oficial. Este domingo por la noche, el centrocampista llegó al Lisboa, previo paso a pasar el reconocimiento médico y firmar el contrato con su nuevo club para poner así fin a su etapa en el Real Betis.

En el trayecto que hay desde que empieza a salir de la terminal hasta que llega al parking del aeropuerto de Lisboa, un numeroso grupo de periodistas recibió a un Sergi Altimira que no quería hablar mucho, pero que al final terminó respondiendo a unas cuantas preguntas.

Como se puede ver en el vídeo del programa 'LIga D'Ouro' de CM, Altimira reconoció que llega "muy contento, muy feliz y con muchas ganas". Además, afirmó que vio los partidos del Sporting de la pasada temporada y dejó su primer gran deseo para su nueva afición al comentar que espera "ganar todos los títulos posibles".

Las cifras de la venta de Sergi Altimira

El futbolista catalán, que va a cumplir 25 años el próximo 25 de agosto, llegó al Betis en el verano de 2023 procedente del Getafe CF, que le había fichado un mes antes del Sabadell. El club verdiblanco pagó cerca de dos millones de euros por hacerse con sus servicios y, ahora, tras varias ventanas de mercados de fichajes recibiendo diferentes propuestas por el jugador, lo ha vendido al Sporting de Portugal por 18,5 millones de euros fijos más otros dos millones en variables de fácil cumplimiento. De esta cifra final cabe recordar que el propio Sergi Altimira se lleva el 15%.

Sin duda, es una venta con la que el Betis logra una gran plusvalía por un jugador que esta última temporada ya había disputado 1.000 minutos menos que la anterior y que en su trayectoria como bético marcó cinco goles, uno de ellos en el derbi contra el Sevilla FC. Nunca terminó de asentarse bajo las órdenes de Manuel Pellegrini y ahora se acaba de convertir en la primera gran venta del verano de la entidad.