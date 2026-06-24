Basilio García Sevilla, 24 JUN 2026 - 10:09h.

El jugador ha dado el OK a la oferta del Sporting de Portual

La situación real de la salida del Betis de Sergi Altimira, que espera una respuesta del Leipzig

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El Real Betis Balompié trabaja en dos frentes claros para cerrar su primer gran traspaso del verano, y en estos momentos el que tiene todas las papeletas de salir es Sergi Altimira. Tanto es así, que su salida al Sporting de Portugal se encuentra en su fase final, de modo que todo apunta a que sea el catalán el que abra la puerta de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, para que después salga Nelson Deossa.

Tal y como confirmó este medio, este martes llegó a las oficinas del Betis la segunda oferta del conjunto lisboeta, que supera los 20 millones de euros y satisface al club heliopolitano. Faltaba el sí del jugador, expectante a los movimientos que llegaran desde Alemania por el RB Leipzig, pero finalmente ha dado el OK y la operación sigue adelante.

Según informa Fabrizio Romano, gurú del calciomercato, el Sporting se habría adelantado a los alemanes, aún con dudas sobre la figura de Altimira, ha recibido la luz verde del jugador y la negociación se encuentra en sus etapas finales.

La cronología de una oferta

Sergi Altimira llegó a reunirse en la capital hispalense con representantes del RB Leipzig, pero a la hora de la verdad el que ha apostado fuerte por él ha sido el Sporting de Portugal. Los lusos presentaron una primera oferta de 14 millones fijos más tres en variables, que fue rechazada. Ante la falta de decisión de los germanos, el centrocampista se ha decidido finalmente por el fútbol del país vecino.

La última propuesta sí ha satisfecho al Betis, supera los 20 millones de euros y hay que tener en cuenta que el jugador se lleva el 15% del traspaso. Altimira llegó al club heliopolitano hace tres veranos procedente del Getafe CF, que le había fichado un mes antes procedente del Sabadell. Los verdiblancos pagaron dos millones de euros, y ahora pueden hacer un negocio que multiplique por diez lo abonado en su momento. El siguiente es Nelson Deossa. Las oficinas verdiblancas están a tope en estos momentos.