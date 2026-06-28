El Betis decidirá en 2027 sobre el futuro de Robson Fernandes

Álvaro Borrego 28 JUN 2026 - 11:27h.

El Betis alargará la cesión un año más y en 2027 podría ejecutar la opción de compra por algo menos de cuatro millones

El Betis toma posiciones por Nicolas Raskin

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Según ha podido saber ElDesmarque, el Real Betis ha decidido ampararse a la cláusula acordada con Palmeiras para ampliar un año más la cesión de Robson Fernandes y tomar una decisión definitiva sobre su futuro en 2027. Será entonces cuando el club decida si ejecutar la opción de compra, fijada en una cantidad superior a los tres millones por el 50% pero inferior a los cuatro que se habían filtrado cuando salió a la luz la operación. La entidad gana tiempo para tomar una decisión en firme (salvo que una pretemporada meteórica acelere los acontecimientos), dado que el brasileño se incorporó en abril y apenas pudo debutar con el filial.

Será por tanto esta, en Segunda RFEF, una oportunidad para ver cómo se adapta, cómo se desenvuelve y poder así tomar una determinación de forma más deliberada. Un central de 19 años sobre el que reposan muchas expectativas de futuro, aunque ahora le tocará demostrarlo en el campo.

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Un fichaje sobre el que reposan muchas esperanzas en Heliópolis, de futuro y de presente casi inmediato. 19 años, 190 centímetros e internacional sub20 por Brasil. Robson Fernandes dos Santos (São Paulo, Brasil, 29 de septiembre de 2006) es un central diestro que ha disputado 91 partidos con Palmeiras sub-20 y que llegó a ser convocado por la Selección de Brasil sub-20. El zaguero está desde principios de abril a las órdenes de Dani Fragoso y oposita a ser una de las grandes apuestas de futuro de la entidad.

Su llegada se demoró en demasía por los retrasos las autorizaciones burocráticas pertinentes, pero una vez la embajada española logró dar el visado de trabajo pudo incorporarse bajo las órdenes de Dani Fragoso, aunque con la permanencia en juego y la necesaria adaptación que siempre merece el salto a Europa le fue imposible entrar en los últimos partidos.

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Sobre él habló hace unos meses el director deportivo verdiblanco, Manu Fajardo, mostrando la ilusión que le genera el crecimiento a medio plazo de Robson Fernandes: "Es un perfil que nos ilusiona mucho, trabajamos con comunicación con Miguel Calzado y su equipo de trabajo, es un jugador que estamos convencidos que puede dar muchas alegrías a corto y largo plazo. Es un central con muy buena pinta".