El Atlético de Madrid pagó al Betis los 8 millones por Rodrigo Riquelme

Álvaro Borrego 26 JUN 2026 - 11:20h.

El Atlético de Madrid estaba obligado a cumplir con lo pactado el verano pasado y el Real Betis recuperó la mitad (8 millones) de lo invertido

Nicolas Raskin, entre los preferidos para el centro del campo del Betis

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La llegada de Rodrigo Riquelme al Real Betis trajo consigo una de las operaciones más enrevesadas del verano, a través de la cual los verdiblancos debían adquirir la totalidad de los derechos del futbolista para un año más tarde recuperar la mitad de la inversión. Una estrategia realizada únicamente con el fin de ayudar a los balances de ambos clubes y que estos días ha vuelto a salir a la palestra, con muchos aficionados preguntando qué pasó finalmente con ese segundo movimiento que debía producirse. Y es que según ha podido saber ElDesmarque, el Atlético de Madrid ejecutó el pasado mes de diciembre el pago de unos 8 millones de euros (algo menos) por el 50% del futbolista, por lo que desde entonces la propiedad es compartida por ambos clubes, que deberían ponerse de acuerdo si algún día ocurriese una venta del jugador español.

El Betis recupera cerca de 8 millones por Rodrigo Riquelme

Los dos clubes pactaron el pasado verano una operación con una estructura un tanto compleja, con el propósito de que tanto uno como otro encontrasen un beneficio económico de cara a los balances de las temporadas 24/25 y 25/26. Hace justo un año el Real Betis pagó unos 15.5 millones por el 100% de los derechos de Rodrigo Riquelme, permitiendo a los colchoneros computar la venta completa, mientras que el Atlético debía comprar la mitad del pase a lo largo de la temporada 25/26. Un pago que se ejecutó en diciembre, según ha podido contrastar este periódico, recuperando los verdiblancos la mitad de la inversión realizada.

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Un movimiento que permite al Real Betis aligerar la amortización del futbolista, con contrato hasta junio de 2030, y reducirla a la mitad durante cada temporada. El Atlético de Madrid cumplió con lo pactado y los verdiblancos recuperaron la mitad de la inversión, siendo desde entonces propiedad compartida por ambos clubes.

La primera temporada de Rodrigo Riquelme de verdiblanco ha tenido más sombras que luces. El futbolista ha terminado el curso con siete goles y una asistencia, aunque la mayoría de ellas llegaron en la Copa del Rey, y ni siquiera está entre los 18 jugadores con más minutos de la plantilla. Contra el Girona en Montilivi ofreció su mejor versión, pero lo cierto es que nunca terminó de cuajar, ni como extremo ni tampoco partiendo desde la mediapunta.

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Si bien prácticamente la totalidad de la plantilla es transferible, resulta sumamente complejo que alguien desee pagar más de diez millones por el futbolista, por lo que su futuro inmediato parece seguir ligado al Real Betis. Ahora afronta la que podría ser su última revancha a las órdenes de Manuel Pellegrini, al que deberá convencer en pretemporada para demostrar el porqué de la gran inversión realizada.