Álvaro Borrego 26 JUN 2026 - 09:41h.

El delantero de 194 centímetros está bien valorado en la dirección deportiva del Real Betis, que lleva monitorizando meses al futbolista del Friburgo

Nicolas Raskin, entre los preferidos para el centro del campo del Betis

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Con las salidas de Sergi Altimira y Nelson Deossa podrá abrirse la veda a la habitual concatenación de movimientos, con el Real Betis Balompié con mayor disposición de empezar a acometer refuerzos. La hoja de ruta está marcada y los perfiles definidos, con las prioridades señalando al centro del campo, la delantera y el lateral izquierdo, al menos en primera instancia. Dentro de todo ese escenario el club trabaja con el propósito de rejuvenecer la plantilla con perfiles que ofrezcan rendimiento pero que a su vez puedan generar plusvalías en futuro a medio plazo. Con el delantero la entidad verdiblanca maneja varios contextos, con la posibilidad sobre la mesa de firmar no uno sino incluso dos delanteros y darle un perfil distinto a Manuel Pellegrini. En esas, y según ha podido saber ElDesmarque, aparece el nombre de Igor Matanovic.

El delantero de 23 años ofrecería un perfil distinto a la delantera del Real Betis. Un futbolista de 194 centímetros, corpulento y con una capacidad brillante para ganar duelos de cabeza. Si bien su valor de mercado supera los 20 millones de euros, el atractivo de jugar la Champions League es una de las cartas que podrían jugar a favor del conjunto verdiblanco. Un ariete nato que viene de lograr 15 goles y 4 asistencias esta temporada con el Friburgo, finalista de la Europa League.

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La carrera, -hasta el momento corta- de Igor Matanovic se ha desarrollado en Alemania en su totalidad. De las categorías inferiores del St Pauli dio el paso al primer equipo antes e firmar por el Eintracht. Entre un par de cesiones pasó por el Karlsruher antes de que el Friburgo abonara casi siete millones de euros por su fichaje en 2025. Un año después, su salida del conjunto germano podría ser una posibilidad a la que el Betis está atento en un verano cargado de movimientos como el que avanzábamos este jueves, con el nombre sobre la mesa de Nicolas Raskin, centrocampista del Rangers que gusta y mucho en la dirección deportiva.

Internacional con Croacia

Como decíamos, la temporada 25/26 no ha terminado para Matanovic. El espigado delantero se encuentra disputando el Mundial con su selección, Croacia, con la ilusión de llegar lo más lejos posible. El atacante disputó 24 minutos en el primer encuentro de su equipo contra Inglaterra, que terminó con victoria rival por 4-2. Este sábado, a partir de las 23.00 horas, el combinado croata se juega su clasificación para la siguiente fase ante Ghana después de lograr la victoria frente a Panamá en la segunda jornada.