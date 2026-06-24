Álvaro Borrego Basilio García Sevilla, 24 JUN 2026 - 11:15h.

Todos los flecos de la operación que dará con el catalán en el Sporting de Lisboa

Recta final en el traspaso de Sergi Altimira

Compartir







Sergi Altimira va a ser el primer jugador en ser traspasado por el Real Betis Balompié este verano. El jugador catalán ha estado un tiempo esperando al RB Leipzig, pero el equipo alemán no ha terminado de ir de verdad a por él y, finalmente, se ha decidido por marcharse al Sporting de Portugal, el equipo que realmente ha apostado por él, con un interés desvelado hace meses que está a punto de concretarse.

ElDesmarque avanzó este martes la llegada de la segunda oferta lisboeta por el futbolista catalán, que a la postre ha sido la definitiva. Altimira se marchará por 18 millones fijos más cuatro que se cobrarán en función del cumplimiento de determinadas variables. De todos modos, hay otros flecos de la operación que aclaramos a continuación.

Por un lado, el jugador se guardó en su día un 15% de una futura venta, de modo que se embolsará entre 2,7 y 3,3 millones de euros por la operación. Además, este medio ha podido conocer que el Betis ha incluido una cláusula por la que ganará dinero si Altimira se vende en el futuro.

El Sporting de Portugal, un club vendedor

En concreto, el club verdiblanco se ha guardado un 12,5% de los derechos del jugador de cara a una futura venta. El Sporting de Portugal es uno de los grandes clubes vendedores del Viejo Continente, y se tiene toda la confianza en que Altimira explote en el país vecino y dé el salto a un club superior.

PUEDE INTERESARTE El Betis espera hoy el último paso del Vasco de Gama con dos interesados de última hora por Deossa

Nombres como los de Viktor Gyokeres -66,9 millones al Arsenal-, Bruno Fernandes -65 millones al Manchester United-, Manuel Ugarte -60 millones al PSG-, Geovany Quenda -recién vendido al Chelsea por 50,7 millones- o, por poner un español, Pedro Porro -40 ‘kilos’ al Tottenham-, así lo atestiguan. Este verano ya ha ingresado por traspasos casi 73 millones de euros.

PUEDE INTERESARTE La operación que planea el Atlético con Julián Álvarez y que deja al Barça fuera: dinero y Gyokeres

El fichaje de Altimira entraría desde el primer momento en el top ten de mayores compras del club sportinguista, y podría entrar entre los cinco más caros, solo por detrás de Rodrigo Zalazar -recién fichado al Braga por 30 millones-, Manuel Ugarte -24,5 al Famalicao-, Viktor Gyokeres -24 al Coventry City- y Luis Suárez -22,95 ‘kilos’ al Almería. Altimira llegó al club heliopolitano hace tres veranos, procedente del Getafe CF, que le había fichado un mes antes procedente del Sabadell. Los verdiblancos pagaron dos millones de euros, y ahora pueden hacer un negocio que multiplique por diez lo abonado en su momento.