Álvaro Borrego 16 MAY 2026 - 13:09h.

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Sergi Altimira podría ser una de las grandes ventas del verano. El centrocampista es uno de los futbolistas de la plantilla con mayor valor de mercado y el Real Betis está dispuesto a escuchar ofertas, aunque en ningún caso lo dejará salir por menos de veinte o veinticinco millones. Sin ir más lejos, el club ha rechazado una propuesta del Sporting de Portugal de 12 millones fijos más 3 en variables, tal y como señalaba ElDesmarque a primera hora de este sábado. A expensas de que llegue algo que alcance las pretensiones de la entidad, lo cierto es que el jugador catalán también valora posibles escenarios. De hecho esta misma semana mantuvo otro encuentro con representantes del RB Leipzig alemán, quienes le hicieron saber su interés, aunque en Heliópolis no tuvieron constancia de esa reunión hasta después de producirse y por el momento tampoco han trasladado ninguna oferta formal.

Sobre toda esta situación ha sido preguntado Manuel Pellegrini este sábado, aunque como acostumbra quiso quitarle importancia a esta rumorología, normalizar la situación e incluso echarle un 'capote' a su futbolista, sobre el cual piensa que "es libre" de tomar la mejor decisión que considere sobre su futuro.

"Lo que hagan los jugadores en su vida privada no le corresponde a los técnicos decir lo que deben hacer o no. A lo mejor era una comida que estaba planificada, todos los jugadores con sus representantes valoran sus distintas opciones. Sergi llegó aquí sin jugar nunca en Primera o en Segunda, ha demostrado su capacidad, ha jugado más de 100 partidos con el Betis. Todo jugador tiene el derecho de buscar cuál es su mejor futuro y analizarlo con sus representantes", argumentaba Manuel Pellegrini.

Lo que sí tienen claro en el Real Betis es que, pese a que se cerraría el ejercicio de manera positiva, no se tiene ningún tipo de prisa con el jugador. El club no malvenderá al centrocampista y en ningún caso lo dejarán salir por menos de 20/25 millones de euros. Sabe que tiene ofertas, que la puja beneficia a a una gran venta y que el paso de los días hará que pueda llegar alguna propuesta mayor.