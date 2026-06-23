Celia Pérez 23 JUN 2026 - 07:57h.

El club rojiblanco no descarta una salida del delantero argentino

El Atlético comunicará a Julián Álvarez que no saldrá traspasado al Barça, no descartan que se declare en rebeldía

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En el Atlético de Madrid comienzan a cansarse del 'culebrón Julián Álvarez'. Tras las últimas declaraciones del delantero argentino, en las que dejó claro su deseo de irse del Metropolitano, aunque sin desvelar el destino, y la posterior reacción colchonera, plateándose denunciar al Barça, en la entidad rojiblanca han decidido dar un giro más a la situación y tratar de resolverla con un nuevo actor en escena.

Según cuenta Manolo Lama en Cope, el Atlético de Madrid descarta vender a Julián al Barça, pero no a otro equipo que pueda ofrecer una operación interesante. Y ahí aparece la Premier League. En las oficinas del Metropolitano se estudian ahora un posible acuerdo con el Arsenal para dar salida al argentino a cambio de un traspaso que podría rondar entre los 40 y 60 millones de euros, y que además podría dejar un intercambio de cromos.

Además una cifra importante para las arcas colchoneras, el club quiere incluir en este intercambio a Viktor Gyokeres, un delantero que encaja dentro de los planes del Atlético y que se ve con muy buenos ojos desde el Metropolitano.

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Todo llega después de que este lunes, tras el triunfo de Argentina por 2-0 contra Austria en la segunda jornada del Mundial 2026, el atacante dijera, en declaraciones a ‘ESPN’, que “lo mejor para todos es una transferencia” y añadió: “Quiero cumplir mi sueño”, sin concretar a qué equipo se refiere.

En el Atlético entienden que todo esto forma parte de una estrategia, que, según ellos, ya ha seguido el Barcelona con otros jugadores, como Antoine Griezmann, cuando pagó su cláusula de rescisión al club rojiblanco después de haber negociado su fichaje a espaldas de la entidad propietaria de sus derechos, o con Nico Williams, del Athletic Club, para forzar una posición, aunque tenga contrato por cuatro años más en el Metropolitano.