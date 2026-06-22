El Atlético avanza con el fichaje de Kang In Lee: el acuerdo, más cerca

Celia Pérez 22 JUN 2026 - 10:22h.

Las negociaciones están muy avanzadas

Arabia llama a Thiago Almada y supera la petición del Atlético de Madrid: una solución millonaria

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A pesar de que apunta a ser un verano bastante movido en el Atlético de Madrid, de momento reina cierta tranquilidad el Metropolitano. Con el futuro de Julián Álvarez siendo uno de los grandes culebrones del verano, ya que parece dispuesto a salir de la entidad rojiblanca, la dirección deportiva pone el foco en dos nombres claves para la plantilla de Diego Pablo Simeone. Uno es el de Álex Grimaldo, tras el fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid, el otro es el de Kang In Lee.

Mateu Alemany ha puesto el punto de mira en el centrocampista del PSG y se encuentra en plena conversaciones para tratar de cerrar cuanto antes su llegada al conjunto colchonero. Según cuenta Fabrizio Romano, el futbolista surcoreano es un de los objetivos prioritarios de la dirección deportiva, que está presionando y que tendría las negociaciones muy avanzadas.

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De hecho, apunta que el acuerdo sobre las condiciones personales cada vez está más cerca y que las conversaciones continúan para llegar a buen puerto.

El precio, el gran escollo de Kang In Lee

El problema está en el precio, como casi siempre sucede en el Metropolitano. El PSG pide 30 millones de euros por su salida, mientras que el Atlético ofrece una cantidad inferior que todavía no ha trascendido. Tiene contrato hasta 2028 con el cuadro parisino y su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 28 millones.

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El surcoreano, que está disputando el Mundial 2026 con su selección, disputó la pasada campaña 39 partidos con la camiseta del PSG en los que anotó cuatro goles y repartió cinco asistencias. En los dos partidos con su combinado nacional, Kang In Lee está siendo el gran protagonista. A pesar del empate y la derrota, el centrocampista del PSG ha sido el mejor de su equipo, siempre creando situaciones de peligro cuando el balón pasaba por sus botas.