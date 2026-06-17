El surcoreano busca una salida de París y el Metropolitano es su prioridad

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Kang In Lee sigue en la agenda del Atlético de Madrid. Y su nombre cobra cada vez más protagonismo. Mateu Alemany se ha llevado dos palos tras perder a Bernardo Silva y Marc Cucurella, marcados en rojo en una lista de prioridades en la que también aparece el surcorearo, que también ve con buenos ojos vestir la camiseta rojiblanca durante la próxima temporada.

Según informa el periodista Matteo Moretto en Radio Marca, Kang In Lee prioriza llegar al Atlético de Madrid. El jugador considera que sería un club en el que encajaría de maravilla y que podría relanzar su carrera, algo frenada en los últimos meses tras perder protagonismo en el PSG.

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El precio de Kang In Lee para fichar por el Atlético

El problema está en el precio, como casi siempre sucede en el Metropolitano. El PSG pide 30 millones de euros por su salida, mientras que el Atlético ofrece una cantidad inferior que todavía no ha trascendido. Tiene contrato hasta 2028 con el cuadro parisino y su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 28 millones.

"Todavía hay cosas que resolver entre los clubes", contó Moretto, dejando entrever que las diferencias económicas entre el PSG y el Atlético son bajas e intuyendo que la operación podría salir adelante durante los próximos días.

El surcoreano, que está disputando el Mundial 2026 con su selección, disputó la pasada campaña 39 partidos con la camiseta del PSG en los que anotó cuatro goles y repartió cinco asistencias. Su protagonismo fue especialmente escaso en la Champions League: no jugó ni un solo minuto en los cuatro últimos partidos, incluyendo las semifinales y la final. Y es que la competencia es altísima en el frente ofensivo del equipo galo con Dembélé, Kvaratskhelia, Doué y Barcola acaparándolo casi todo, además de competir también con Mbaye, Dro y hasta Gonçalo Ramos, de ahí que busque una salida del Parque de los Príncipes este verano.