Cubrirá la salida de Nelson Vivas y ejercerá de segundo entrenador

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Gabi Fernández vuelve al Atlético de Madrid. Y lo hace directamente al primer equipo. Ocho años después de abandonar el cuadro rojiblanco y tras una breve etapa como primer entrenador del Real Zaragoza, Diego Pablo Simeone decide recuperar al excapitán colchonero para formar parte de su cuerpo técnico, ocupando una parte importante dentro del mismo ante la salida de Nelson Vivas.

Según informa el diario Marca, Gabi sustituirá a Nelson Vivas como segundo entrenador de Atlético a partir del próximo curso, cuya pretemporada arrancará durante los primeros días de julio.

Gabi Fernández, el sustituto de Nelson Vivas en el Atlético

No es la primera vez, ni mucho menos, que Simeone cambia figuras importantes dentro de su cuerpo técnico. Arrancó su andadura en el banquillo rojiblanco con Germán Burgos, con quien firmó los mejores años de la historia reciente de Atlético. En 2020, el 'Mono' y Simeone separaron sus caminos y su lugar como segundo entrenador lo ocupó Nelson Vivas, que había llegado al cuerpo técnico dos años antes y ya conocía tanto a Diego Pablo como al equipo rojiblanco.

Ahora, Nelson Vivas emprenderá una nueva etapa en solitario y se marcha sin hacer ruido del Atlético de Madrid, dejando paso a una leyenda como Gabi, que aún tiene poco recorrido en los banquillos pero conoce de maravilla al Cholo, con quien compartió vestuario durante seis temporadas.

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Tras su retirada como futbolista profesional, Gabi arrancó su andadura en los banquillos como técnico asistente en el Atlético B. Posteriormente se marchó a la cantera del Getafe y afrontó en el filial su primera aventura como primer entrenador. En marzo de 2025 llegó al banquillo del Real Zaragoza en una situación crítica, consiguiendo la salvación en Segunda, pero acabó destituido en el mes de octubre tras ganar sólo un partido en las nueve primeras jornadas.