Los cedidos del Atlético, sin sitio para regresar

El Atlético de Madrid ofrece a la Real Sociedad el fichaje de uno de sus descartes

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El Atlético de Madrid está parado en el mercado de fichajes. Quería a Bernardo Silva y se fue a la casa del vecino, quería a Marc Cucurella y siguió el mismo camino. Necesita refuerzos que den un salto de calidad a una plantilla que se ha quedado corta para luchar por tres competiciones, tal y como se evidenció durante el pasado curso. Pero para reforzarse, también tiene que dar salida a algunos futbolistas. Y hay tres concretamente que lo tienen casi imposible para seguir vistiendo de rojiblanco.

Hablamos de los tres jugadores cedidos del Atlético durante la pasada campaña. Salvo giro de acontecimientos, ninguno de ellos seguirá en el Metropolitano, aunque merece la pena analizar cada caso de manera particular.

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Los cedidos del Atlético de Madrid y su futuro

El primer protagonista es Thomas Lemar, que jugó en calidad de cedido en un Girona FC que acabó descendiendo a Segunda. El francés tuvo protagonismo y dejó buenas sensaciones durante su paso por Montilivi, disputando 28 partidos y generando cuatro goles y dos asistencias. Aún tiene contrato hasta 2027 con el Atlético de Madrid, pero su continuidad parece complicada. Y más complicado parece aún que el club rojiblanco consiga recuperar una mínima parte de los 70 millones de euros que invirtió en su llegada en 2018, ocupando aún la tercera posición entre los fichajes más caros de su historia. Su alto salario podría dificultar una operación de salida. Dentro de sus pocas oportunidades de seguir, es quizá el que más opciones tiene de continuar de rojiblanco de entre los tres cedidos si no llega una buena propuesta.

Porque los otros dos lo tienen aún más complicado. Carlos Martín no ha terminado de explotar en el Rayo Vallecano, al que llegó en enero. No le inscribieron en la Conference, por lo que únicamente podía jugar en LaLiga. Y aún así, pasó de puntillas por Vallecas: 11 partidos, 450 minutos y ningún gol, con un rol totalmente secundario y quedándose sin jugar en ocho de las 15 últimas jornadas. Pocas oportunidades que invitan a pensar en una nueva salida del Atlético, ya sea en forma de cesión o traspaso. Tiene contrato hasta 2029.

El último protagonista lo tiene aún más crudo: Horatiu Moldovan. Llegó cedido al Real Oviedo y sólo ha participado en tres partidos en toda la temporada, uno de Copa del Rey y dos de LaLiga. Tiene contrato hasta 2027, pero parece evidente que no tiene sitio en la plantilla rojiblanca y deberá buscar una salida que probablemente sea definitiva.