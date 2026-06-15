El Atlético da un paso más por el fichaje de Álex Grimaldo: detalles de la propuesta

Celia Pérez 15 JUN 2026 - 10:01h.

El club rojiblanco estaría en negociaciones para conseguir su llegada

El Atlético se apunta a la puja por el '9' del Dortmund para el Cholo Simeone

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A pesar de que el Mundial concentrará buena parte de la atención en el próximo mes, el mercado de fichajes sigue su curso y los clubes trabajan a fondo para tratar de conseguir los refuerzos necesarios para sus plantillas. El Atlético de Madrid vive un verano movido con varios frentes abierto, pero con uno especialmente entre ceja y ceja: el lateral izquierdo. La dirección deportiva quiere reforzar la banda y para ello ha puesto el ojo de Álex Grimaldo.

Con Marc Cucurella a un paso de fichar por el Real Madrid, otro de los pretendientes que estaban en la agenda rojiblanca, el club adelanta ahora posiciones por el lateral del Bayer Leverkusen. Según cuenta Nicoló Schira, el Atlético está en plena negociaciones para conseguir el traspaso de Grimaldo procedente del Bayer Leverkusen. El jugador ve con buenos ojos jugar en España y el cuadro rojiblanco le habría presentado un contrato hasta 2029, más otro opcional.

Después de pasar diez años fuera, entre el Benfica y, desde el 2023, el Bayer Leverkusen, el lateral valenciano estaría de volver a España. Y, a sus 30 años, su deseo sería regresar para jugar en LALIGA, y podría hacerlo a cambio de apenas 10 millones de euros. Según contó Matteo Moretto en su momento, la operación podría cerrarse muy rápido debido a su bajo coste, apenas 10 millones de euros. Y es que el jugador tendría una cláusula para salir del Bayer Leverkusen por esa cantidad, a todas luces, asumible para cualquiera de los dos clubes y escasa para un jugador de su calidad y trayectoria.

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Por el momento, el futbolista se encuentra concentrado con la selección española en el Mundial 2026 a la espera de ver qué ocurre con su futuro. Un futuro que hasta junio de 2027 lo vincula con el Bayer Leverkusen.