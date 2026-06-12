El Atlético se apunta a la puja por el '9' del Dortmund para el Cholo Simeone

Celia Pérez 12 JUN 2026 - 11:17h.

El hermano del delantero niega que tenga un acuerdo con el Fenerbahce

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Más allá de lo que ocurra con Julián Álvarez, ahora mismo concentrado con Argentina en el Mundial pero con su futuro en el aire, y de Bernardo Silva, que parece haberse decantando por el Real Madrid, el Atlético de Madrid se mueve en un mercado de fichajes que apunta a ser bastante movido. Entre los objetivos aparece también el nombre de Serhou Guirassy.

El delantero del Borussia Dortmund irrumpe con fuerza este verano entre los nombres que maneja la entidad rojiblanca para reforzar la plantilla del Cholo Simeone. El interés viene de atrás, ya que Guiraassy lleva tiempo rondando la órbita del Atlético de Madrid, también de clubes como Real Madrid y Barcelona, pero este verano de nuevo lo ponen dentro de los planes de la dirección deportiva rojiblanca.

Según cuenta el periodista de Sky Patrick Berger, Guirassy podría afrontar una salida este verano. Uno de los destinos que más fuerza ha ganado es el Fenerbahce, aunque parece que aún no hay acuerdo con el equipo turco a pesar de las informaciones. De hecho, el propio hermano y agente del jugador ha negado que se haya "alcanzado ningún tipo de acuerdo" y asegura que el delantero "está evalucando sus opciones para la próxima temporada".

En este sentido, Patrick asegura que hay más clubes tras la pista de Guirassy y ahí se encuentra el Atlético de Madrid junto a Aston Villa, Tottenham y Milan. No será una transferencia fácil, pero parece que su salida del cuadro alemán este verano podría ser una realidad.

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Por ahora, el futbolista guineano de 30 años tiene contrato en vigor con el Borussia Dortmund hasta 2028 y los alemanes no quieren desprenderse de una de sus estrellas. Por lo que quien quiera conseguir el fichaje del ariete tendrá que tirar de chequera y presentar una oferta que consiga satisfacer las pretensiones del Borussia Dortmund.