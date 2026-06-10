Los dos clubes que sí tienen dinero para pagar el fichaje de Julián Álvarez y la postura del PSG

Lucas Gatti 10 JUN 2026 - 21:45h.

La cláusula es de 500 millones, pero el Atlético podría dejar salirle al extranjero por mucho menos

Atlético y Barcelona coinciden por tercera vez en un fichaje: "Más de 50 millones"

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En cuanto Florentino Pérez asumió la presidencia del Real Madrid tras ganarle las elecciones a Enrique Riquelme, el club presentó una propuesta de 150 millones de euros al Atlético de Madrid para firmar a Julián Álvarez, siendo "la mayor oferta jamás realizada por un jugador" según manifestó el mandatario. La respuesta del conjunto colchonero no tardó en llegar, y aseguró que el delantero argentino solo saldrá por la cláusula, siendo la misma 500 millones de la misma moneda, apagando el interés por el atacante de 26 años.

Hace un par de semanas, el que se interesó por el oriundo de Calchaquí, Córdoba (Argentina), fue el Barcelona, que mandó una propuesta formal de 100 millones de euros. La respuesta del conjunto rojiblanco también fue negativa. El detalle es que, hasta hace una semana, al parecer la Araña se hubiera mudado a Cataluña por 150 millones, justo lo que ofreció el Madrid. Ahora, la intervención de Florentino rompió el mercado y el futbolista deberá presionar para que acepten unos potenciales 150 millones, si es que pretende salir del cuadro colchonero.

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Desde la dirigencia rojiblanca, la oportunidad de que vaya al equipo culé no es viable, ya que el Atleti no tiene intenciones de vender a su jugador estrella a otro club español, para no reforzar a los competidores directos en LaLiga EA Sports, ni mucho menos al rival de toda la vida.

Qué equipos pueden pagar la cláusula de Julián Álvarez

La cláusula de recisión de 500 millones de euros que tiene Álvarez para salir del Atleti es muy elevada y son pocos los clubes que podrían abonarla. El Arsenal está interesado en el delantero argentino para sumarlo a su ofensiva con Viktor Gyökeres, Bukayo Saka, Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli. El club londinense estaría en condiciones de pagar lo que pretende el colchonero, siendo una apuesta muy fuerte para volver a ganar la Premier League, como lo hizo en la temporada 2025/26. Pero el futbolista, hoy no tiene intenciones de mudarse a Londres y prefiere quedarse en Madrid.

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Según pudo saber ElDesmarque, el Paris Saint Germain también estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico por Álvarez. El dinero no sería un impedimento. En el radar del PSG siempre estuvo, y sigue estando, el goleador argentino, pero entienden que el jugador quiere quedarse en España.

Hoy, la situación en París se enfrió. Desde la dirigencia del PSG, dejaron muy claro que si hay ganas del jugador de llegar a Paris, el club francés irá a por él. Pero si piensan que el Barça u otro club son de la preferencia del argentino, no van a ir por Álvarez. La dirigencia francesa tiene una postura muy clara sobre la situación del delantero. Es más, el actual atacante de la Selección Argentina es del gusto de Luis Enrique, pero no quieren a un jugador que no tenga ganas de estar en el PSG.

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Por último, River Plate sigue de cerca está situación de Álvarez, ya que recibiría el 3% de una eventual venta gracias al Mecanismo de Solidaridad de la FIFA. El atacante estuvo en el Millonario desde los 16 hasta los 22 años, y se calcula un 0,5% por temporada. Es decir, ante una hipotética venta de 150 millones de euros, River le corresponderían 4,5 millones. Si, en cambio, se ejecuta la cláusula de 500 millones, a Núñez ingresarían nada menos que 15 millones de euros.