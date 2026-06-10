Ángel Cotán 10 JUN 2026 - 18:30h.

Acaba contrato en 2028... y el Barcelona sigue a Álex Remiro

La Real Sociedad valora el fichaje de Gonzalo García: el plan 'A' y 'B' de Erik Bretos

Compartir







El verano es tiempo para la desconexión en el fútbol de clubes y para muchos rumores en el mercado de fichajes. Algunos muy sorprendentes, y que aunque puedan parecer poco probables en un principio, a veces acaban ocurriendo. La presencia de Marc-André Ter Stegen por San Sebastián ha disparado las teorías en redes sociales, aunque comienza a tomar algo de forma.

La portería txuri urdin es una de las parcelas que no se cierran por completo en esta ventana de transferencias. A escasos días de entrar en su último año de contrato, la Real Sociedad no descarta una salida de Álex Remiro si cumplen sus pretensiones económicas.

PUEDE INTERESARTE El Atlético se relame con la venta de Sorloth y las prisas de la Juventus: nueva oferta millonaria

Desde hace meses, el FC Barcelona sigue la pista del guardameta realista, aunque sin movimientos formales hasta la fecha. Las vacaciones de Ter Stegen en San Sebastián han sido hiladas con el futuro de Remiro. Ahora, Onda Vasca Gipuzkoa avanza una información cuanto menos curiosa.

PUEDE INTERESARTE Derbi gallego por el fichaje de Álex Calatrava entre una lluvia de intereses: un precio goloso

Ter Stegen aviva su fichaje por la Real Sociedad

El periodista Juanjo Lusa comparte unos detalles personales del portero alemán que ni mucho menos garantizan su fichaje por la Real Sociedad, pero sí avivan la posibilidad. Ter Stegen eligió San Sebastián para disfrutar de unos días de descanso, y según la citada fuente, aprovechó esta visita para informarse por tres cuestiones propias de un futbolista.

La más llamativa, la distancia entre el centro de la ciudad y Zubieta: "Se ha interesado por el concepto de las villas que hay o que se hacen en Donosti. Ha preguntado a su círculo más cercano por los lugares y por las casas en las que viven futbolista de la Real Sociedad. Y a mí este es el que más me mola... ha preguntado también por la distancia que hay de la ciudad a Zubieta. Insisto, son tres preguntas que ha hecho el guardameta alemán todavía del Barça".