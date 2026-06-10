Un año después de firmarle, Mateu Alemany le busca una salida

Opinión: Ahora o nunca

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Hay vida más allá de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. La dirección deportiva, encabezada por Mateu Alemany, trabaja en la llegada de un futbolista por línea y, a la vez, en la salida de varios jugadores señalados. Entre otras cosas, una de las grandes prioridades apuntan a la defensa, donde se espera una revolución importante.

La prioridad es firmar a Cucurella y posteriormente, un central. No está descartada una salida para Ruggeri. Habrá que ver qué sucede con Nahuel Molina. Y en el eje, jugadores como José María Giménez y Clément Lenglet tienen las puertas abiertas para marcharse, aunque en ningún caso será sencillo.

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Especialmente reseñables es el caso del francés. Llegó al Metropolitano en verano de 2024 en calidad de cedido desde el Barcelona y, pese a que su rendimiento dejó bastantes dudas, el Atlético decidió firmarle en propiedad el pasado verano con un contrato de tres años, hasta 2028.

Clément Lenglet, un problema para el Atlético de Madrid

Todo ello con Carlos Bucero por entonces al frente de la dirección deportiva. El rendimiento de Lenglet, lejos de ir a mejor, ha ido precisamente a peor. Ha sido el quinto central de la plantilla y ha protagonizado varios fallos importantes, especialmente en aquella eliminatoria europea ante el Barça en la que tuvo que salir como titular. Un año después, la idea del Atlético es darle una salida, pero el jugador no está dispuesto a marcharse.

Según informa la Cadena Ser, Lenglet sólo contempla una salida del Atlético en caso de que llegue una oferta interesante, tanto a nivel deportivo como económico. Tiene dos años más de contrato y no se quiere ir del Atlético, que le firmó hace apenas un año en propiedad. "La situación está estancada y no se descarta que pueda continuar", añaden.

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Durante el pasado curso, pese a ser una de las últimas opciones de Simeone en la zaga, Lenglet llegó a participar en 24 partidos y sumó casi 1.700 minutos. Más que Giménez, que se pasó buena parte del curso lesionado, pero muy lejos de Pubill, Hancko y Le Normand, las tres prioridades de Simeone en la zaga. Ahora, el club le busca una salida que no se antoja sencilla y que, en definitiva, deja muy señalado a Carlos Bucero por firmarle un contrato de tres años en 2025.