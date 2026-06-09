Las pretensiones del Atlético, muy alejadas de la propuesta de la Juventus

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El futuro de Alexander Sorloth sigue en el aire. Este lunes, el noruego anunciaba en sus redes sociales que daría "noticias emocionantes" antes de empezar el Mundial 2026. Una publicación que sonaba a despedida y en la que repasa sus mejores goles con el Atlético de Madrid, que está negociando con la Juventus el traspaso del delantero. Una negociación que, de momento, está lejos de llegar a buen puerto.

Y es que las cantidades económicas que ofrecen unos y piden otros están bastante alejadas. Según señala el Diario As, el Atlético pide 40 millones de euros por el fichaje de Sorloth. Por contra, la Juventus 22 millones por su traspaso. Es decir, que hay nada menos que 18 millones de diferencia entre las dos posturas, lo que invita a pensar que están lejos de llegar a un acuerdo.

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Los dos clubes llevan varias días negociando el traspaso del noruego, que llegó al Metropolitano hace sólo dos años a cambio de 32 millones de euros y cuyo valor de mercado, según Transfermarkt, es de 18 millones. Desde entonces, ha disputado 107 partidos con la camiseta rojiblanca en los que ha anotado 44 goles, unas cifras notables teniendo en cuenta que no ha conseguido afianzarse como el '9' titular del equipo rojiblanco.

El Milan también quiere el fichaje de Sorloth

A la espera de novedades desde Turín, la misma fuente señala que el Milan también está interesado en Sorloth, aunque de momento no se han producido contactos. Lo que sí parece claro es que el atacante está dispuesto a marcharse y tiene serias opciones de acabar en la Serie A después de haber sido incapaz de hacerse con un hueco en la delantera titular de Simeone.

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La idea pasaría, en principio, por una mejor oferta por parte de la Juventus y una rebaja en las pretensiones del Atlético para intentar acercar sus posturas, que de momento están alejadas. Si la operación llega a buen puerto, el club rojiblanco estaría obligado a recomponer por completo una delantera en la que ya se ha ido Antoine Griezmann y en la que el futuro de Julián Álvarez también está en el aire.