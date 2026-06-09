Sorpresa en las oficinas del Camp Nou tras tener un acuerdo con el futbolista

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Lío con Bernardo Silva en el FC Barcelona. El luso lo tenía prácticamente hecho con el cuadro azulgrana, pero su fichaje ha saltado por los aires durante los últimos días. Equipos como el Atlético de Madrid, que está pujando muy fuerte, o incluso el Real Madrid están valorando también la incorporación de un jugador que ha quedado libre tras acabar contrato con el Manchester City. Todo apuntaba a que vestiría de azulgrana, pero sus últimas palabras han causado cierta sorpresa en el Camp Nou.

"El Barça es una opción, pero aún no he tomado una decisión. Voy a buscar un equipo donde me quieran", dijo el portugués el sábado tras el amistoso de Portugal ante Chile, donde reconoció la opción de recalar en la Ciudad Condal pero, a su vez, dejó un mensaje que no ha gustado demasiado a la directiva culé.

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Según señala RAC 1, esas palabras de Bernardo han causado cierta sorpresa en el Barça, pues tenían un acuerdo verbal con el futbolista para firmar por dos temporadas y la idea pasaba por terminar de perfilarlo durante los próximos días, antes incluso de que arrancara el Mundial.

Bernardo Silva se aleja del Barcelona

El fichaje de Bernardo no era prioritario, pero Jorge Mendes ofreció al jugador al club y Hansi Flick valoró de manera muy positiva su incorporación. El luso estaba entusiasmado con la posibilidad de vestir de azulgrana, según señala Mundo Deportivo. Pero esa frase de "voy a buscar un equipo donde me quieran" no invita precisamente a ser optimista.

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Porque Silva sería un fichaje de lujo para el Barça, pero no tendría asegurado un puesto como titular, ni mucho menos. Tendría que competir con jugadores como Raphinha, Lamine, Fermín, Pedri o Dani Olmo, entre otros, si bien es cierto que también puede partir desde una posición más retrasada. Estaba llamado a tener un rol importante, pero no indispensable.

De ahí que durante las últimas horas se haya apagado su posible incorporación. La opción del Atlético de Madrid gana enteros, pues en el equipo rojiblanco sí que estaría llamado a ser una piedra angular de la zona creativa del equipo. Además, el Real Madrid también se ha sumado a la puja durante los últimos días, aunque su papel de blanco sería similar al azulgrana.

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Sea como fuere, lo que sí está claro es que el futuro de Bernardo Silva no se decidirá antes de que empiece el Mundial, pues apenas restan dos días. El luso, en calidad de jugador libre, quiere pensarlo bien y decidirlo con calma desde la concentración portuguesa en tierras norteamericanas.