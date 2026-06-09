La Juventus insiste al Real Madrid por el fichaje de Brahim Díaz: precio, años de contrato y proyecto

Fran Fuentes 09 JUN 2026 - 11:24h.

El conjunto bianconero planea "un ataque de fantasía" con el jugador del Real Madrid y Alexander Sorloth

El club donde creció Dumfries confirma su fichaje por el Real Madrid y el jugador responde

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El Real Madrid afronta un mercado de fichajes con dos futbolistas cerrados y con José Mourinho comandando las operaciones incluso antes de ser anunciado de manera oficial como técnico blanco. En este sentido, las numerosas incorporaciones que se esperan hacen pensar en una amplia lista de salidas que permitan, primero, dejar fichas libres para poder inscribir, y segundo, liberar masa salarial (y, a ser posible, ingresar algo de dinero por traspasos) para sufragar dichas operaciones. En este sentido, también es posible que se dé la de algún jugador importante. Es el caso de Brahim Díaz, por quien la Juventus sigue apretando en este mercado, teniéndolo como uno de los principales objetivos para este verano.

Así las cosas, según informa La Gazzetta dello Sport, la intención de la Juventus es la de cerrar un "ataque de fantasía", como lo llaman en Italia, formado por Alexander Sorloth y el jugador del Real Madrid. Con el delantero del Atlético ya tienen un acuerdo, y todo está a expensas de alcanzarlo con el club rojiblanco para cerrar de una vez la operación. Tanto es así que incluso ya hacen cábalas con el que podría ser el once titular, con Francisco Conceiçao en la banda derecha, Kenan Yildiz en la izquierda y Brahim como enganche por detrás del noruego.

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La Juventus planea un esfuerzo económico por Brahim Díaz: su precio, a debate

Así las cosas, John Elkann, empresario italo-estadounidense y dueño de la Juventus, tiene planteado hacer un esfuerzo económico para cerrar al jugador del Real Madrid, quien, según entienden en Italia, daría un salto de calidad al ataque juventino, permitiéndole volver a pelear por el Scudetto junto a Sorloth después de no ganar el título desde el 2020. En este sentido, el club continúa su reconstrucción tras las dificultades económicas de los últimos años y la llegada de Brahim Díaz puede suponer un revulsivo para reenganchar a la afición, la cual lleva varias temporadas de sinsabores con el equipo bianconero.

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SI bien es cierto que aún no se ha hablado de dinero, el valor de mercado de Brahim Díaz, según el portal especializado Transfermarkt, es de 35 millones de euros. Hace siete años, el club blanco pagó 17 al Manchester City por su fichaje y, si bien el coste del jugador ya está amortizado, una venta puede suponer una inyección importante de cara a las operaciones de mercado que pretende acometer el Real Madrid. Por otra parte, tan solo le resta un año de contrato, por lo que se espera que la Juventus tense la cuerda para abaratar su operación o llevárselo gratis el año que viene. Así las cosas, la actuación de Brahim Díaz en el Mundial bien podría disparar su precio. Y es que el jugador llega como una de las referencias de Marruecos, una de las selecciones que se ha consagrado como alternativas en los últimos torneos.