Enrique Riquelme ofrece los fichajes de su candidatura al Real Madrid de Florentino Pérez

Fran Duarte Madrid, 09 JUN 2026 - 09:49h.

El candidato asume la derrota electoral y se pone del bando del Real Madrid ofreciendo los fichajes de su campaña con nombres como el de Rodri o Haaland

El madridismo, contento con el 'proyecto Florentino': "Es lo que necesita el vestuario"

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Florentino Pérez volvió a ganar unas elecciones a la presidencia del Real Madrid. Lo hizo después de dos décadas sin que los socios fuesen a votar porque esta vez sí hubo un candidato en frente, Enrique Riquelme. Lo cierto es que el empresario alicantino ha conseguido un 35% de los votos, una cifra nada envidiable si tenemos en cuenta que hace apenas tres semanas era un completo desconocido. Durante la campaña ha podido cometer algunos errores, pero también ha hecho algunas propuestas que han llegado a convencer a un tercio de los socios del club.

Pero ¿ahora qué? Después de perder las elecciones el candidato agradeció a través de un comunicado a los socios que han escuchado sus propuestas y que acudieron a votar el pasado domingo. “El Real Madrid gana cuando se puede elegir. Estamos orgullosos de haber sido parte de unas elecciones históricas como estas y poder, desde el respeto y el amor al Real Madrid, ayudar a mejorar el club mostrando una alternativa. El respaldo que obtuvimos supera con creces el que se presumía hace apenas dos semanas”, comenta Riquelme en su vídeo de despedida.

Enrique Riquelme ofrece los fichajes de su candidatura a Florentino Pérez

Ahora toca remar en la misma dirección y prepararse para volver a presentarse dentro de cuatro años. “Seremos desde hoy madridistas proactivos dispuestos a ayudar al socio, aunque desde un lugar nuevo, escuchando y participando en el sentir Madridista, pero sin renunciar a defender las sólidas ideas que nos llevaron en su momento a darle el paso de presentarnos, en especial a lo que hace referencia a la venta del club”, asegura el que ha sido rival de Florentino Pérez.

Aunque lo más importante lo deja para el final del comunicado, cuando ofrece a la actual directiva y presidente los fichajes y propuestas sociales que ha traído para esta campaña electoral. “Pongo a disposición del Real Madrid las propuestas de mejoras deportivas y sociales que hemos expuesto durante la campaña y que ponen al socio en el centro de todo para buscar mayor transparencia y democracia dentro del club. Las elecciones se han acabado y es el momento de unirse en torno al Real Madrid”, afirma Riquelme, ofreciendo de esta manera los fichajes que traía en su candidatura y sobre los que destacan los nombres de Rodri y Haaland. Ahora queda saber si Florentino Pérez y su directiva recogerán el guante para tantear el fichaje de los dos jugadores del Manchester City.