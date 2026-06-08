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El madridismo, contento con el 'proyecto Florentino': "Es lo que necesita el vestuario"

El madridismo, contento con el 'proyecto Florentino': "Es lo que necesita el vestuario"
Un madridista encuestado tras la victoria electoral de Florentino Pérez. ElDesmarque
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Florentino Pérez ha sido reelegido como presidente del Real Madrid tras unas elecciones casi inauditas (hacía 20 años que no había elecciones) y muy intensas. El empresario madrileño se mantendrá en el cargo al menos hasta 2030 y desde ElDesmarque hemos querido conocer la opinión de los aficionados el día después de que acaben las elecciones. Mourinho como el principal escaparate, los nombres de Dumfries y Konaté y un fichaje galáctico por 150 millones del que aún no se sabe el nombre... ¿Está contento el madridismo por el 'proyecto Florentino'? Puedes ver la encuesta completa en el vídeo superior.

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