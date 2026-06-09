Redacción ElDesmarque Madrid, 09 JUN 2026 - 11:10h.

El ex equipo del jugador neerlandés ha confirmado su fichaje por el Real Madrid y el lateral ha respondido

Enrique Riquelme ofrece los fichajes de su candidatura al Real Madrid de Florentino Pérez

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Denzel Dumfries se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado de fichajes del Real Madrid. El lateral neerlandés, que ha sido una de las piezas más importantes del Inter de Milán en las últimas temporadas, está cerca de convertirse en la primera incorporación del conjunto blanco para la temporada 2026/27 y el club donde creció ya ha adelantado su fichaje. Aunque la operación no ha sido anunciada de manera oficial, el post en Instagram del VV Smitshoek donde felicita al defensa por su próximo destino contiene la respuesta del propio jugador donde agradece las palabras del club.

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El VV Smitshoek adelanta el fichaje de Denzel Dumfries por el Real Madrid

El VV Smitshoek, club donde se formó Denzel Dumfries, ha publicado un mensaje en la cuenta oficial del equipo en el que felicita al lateral neerlandés por su fichaje por el Real Madrid.

"Van Smitshoek al Santiago Bernabéu. Durante 8 años, caminó por nuestros campos como un jugador juvenil, soñó con el más alto nivel, y dio sus primeros pasos en el fútbol en vv Smitshoek. Hoy, Denzel Dumfries hace el paso al Real Madrid. Un magnífico hito en una carrera impresionante y una inspiración para todos los jugadores jóvenes que entrenan y juegan con nosotros cada semana. Los sueños empiezan en algún lugar. Para Denzel empezó aquí, en vv Smitshoek. ¡Estamos sumamente orgullosos de lo que ha logrado y le deseamos muchos éxitos en Madrid!"

La respuesta de Denzel Dumfries que confirma su fichaje por el Real Madrid

El jugador neerlandés ha respondido al post de su ex equipo a través de un comentario y su respuesta confirma que fichará por el Real Madrid en este mercado de fichajes. El lateral ha agradecido el mensaje del VV Smitshoek en sus redes sociales y ha respondido escribiendo "Hartelijk dank" (Muchas gracias) y un corazón naranja y otro negro. Por tanto, todo apunta que el primer anuncio oficial de Florentino Pérez tras ser reelegido como presidente del Real Madrid será el de Denzel Dumfries.