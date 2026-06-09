Arabia tienta a Raphinha y al Barça: 80 millones de oferta y cuatro veces su salario

Javi Rayo 09 JUN 2026 - 06:25h.

Al Hilal y Al Nassr están dispuestos a arrebatarle a Raphinha al Barça

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Ya se ha convertido en tradición. No hay verano sin oferta desde Arabia Saudita por Raphinha y este no iba a ser menos. Pero con una diferencia sustancial. Esta vez el fútbol saudí está dispuesto a todo para convencer, no sólo al futbolista brasileño, sino también al Barça. Hablamos ya de una oferta mareante tanto para el club como para el jugador. Una propuesta de esas que sólo pasan una vez en la vida.

Al Hilal o Al Nassr, los destinos de Raphinha si decide aceptar

Según avanza Mundo Deportivo, Al Hilal y Al Nassr, apoyados económicamente por el fondo saudí de inversiones, están dispuestos a poner una oferta encima de la mesa de 80 millones de euros para firmar a Raphinha. Una cantidad que dejaría prácticamente amortizado el fichaje de Anthony Gordon (su teórico sustituto) y que daría a Joan Laporta un buen montante para seguir fichando este verano. Si la oferta es atractiva para el club, todavía lo es más para el jugador. Hablamos de que, si acepta, Raphinha vería nada más y nada menos que cuadruplicado su actual sueldo en Can Barça.

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Pieza clave para Hansi Flick y enamorado del Barça desde que llegó al club, Raphinha tiene ahora encima de la mesa una oferta que cambiará su carrera deportiva. Si bien no existen todavía negociaciones, el Barça se sentaría en la mesa siempre y cuando el futbolista así lo quisiera. Raphinha ya tiene experiencia en eso de rechazar ofertas tentadoras, ya lo hizo hace justo un año. Una propuesta de la que dijo que "habría resuelto no sólo mi vida personal, sino también la de mis padres, mi hijo y mucha gente".

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Con un valor de mercado de 70 millones, Raphinha viene de cuajar otra temporada excelsa, y que todavía puede mejorar si realiza un buen Mundial con Brasil, una de las favoritas al título. En 33 partidos disputados esta temporada, el ex del Leeds acumula 21 goles y 8 asistencias, sale a un gol cada 105 minutos. Unas cifras nada malas teniendo en cuenta que juega de extremo y no de delantero centro. Concentrado plenamente en la cita mundialista, Raphinha esperará a que pasen las semanas para tomar una decisión sobre su futuro.