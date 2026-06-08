Lucas Gatti 08 JUN 2026 - 21:50h.

Los dos clubes intercambian posibles fechas para llegar a un acuerdo

El Barcelona apuesta por Cesc Fábregas como sustituto de Hansi Flick

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Sin competencia oficial, River Plate y FC Barcelona se preparan para afrontar el mercado de fichaje, con la llegada de varias figuras para el segundo semestre de este 2026. Pero también, a su vez, están manteniendo negociaciones abiertas para llevar a cabo un amistoso internacional.

Según pudo saber ElDesmarque, ambos clubes negocian para disputar un partido en Buenos Aires, Argentina. El estadio sería el Monumental de Núñez, donde habitualmente hace de local el conjunto millonario. Sería en agosto, pero hay diferencias entre las instituciones con la fecha.

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Durante el último tiempo, hubo acercamiento entre los directivos de las principales instituciones, y existe una intención de mantener muy buenos vínculos. Desde River, surgió la iniciativa de que se juegue un amistoso entre ambos equipos y ya enviaron una invitación formal al conjunto catalán.

En River, manejan el fin de semana del 7 y 8 de agosto para que se dispute el encuentro antes de que empiece a disputarse el Torneo Clausura argentino. Por otra parte, el Barça antes de esa fecha, ya que LaLiga Sports arranca el fin de semana del 15 y 16 de dicho mes. Por el momento, no hay una confirmación, pero si negociaciones abiertas. Y se definen los detalles de lo que podría ser un encuentro histórico entre dos clubes muy importantes del mundo.

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Por el lado del plantel argentino, se encuentra de vacaciones hasta el miércoles 17 junio, día que volverá a reunirse los integrantes para comenzar la pretemporada. El Millonario realizará su pretemporada en Alicante, desde el 20 de ese mes al 5 de julio. El equipo se hospedará y entrenará en las instalaciones de La Finca Resort en la localidad de Algorfa, un complejo de primer nivel utilizado habitualmente por selecciones y equipos europeos.

Del otro lado, el 13 de julio el plantel culé comenzará con los habituales exámenes médicos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Posteriormente, el equipo se desplazará a St George's Park en Inglaterra para realizar un stage de preparación entre el 27 de julio y el 3 de agosto. Durante ese periodo, se esperan dos encuentros a puerta cerrada frente a equipos de la Championship inglesa y un duelo con público frente al Birmingham City en St. Andrew's Stadium.

En lo que respecta al Joan Gamper, el club azulgrana sigue buscando rival después de que cayera la opción del Ajax. Los otros posibles rivales son la Roma, el Borussia Dortmund, el Nápoles y el Cruz Azul mexicano.

La última vez que se enfrentaron River y Barcelona

Se vieron las caras por última vez en la final del Mundial de Clubes de 2015, disputada en Japón, donde el conjunto español se impuso por 3-0 en una noche que contó con un gol de Lionel Messi. Fue el único encuentro oficial, ya que anteriormente lo habían hecho en tres amistosos.

El primero data en 1961 por el Trofeo Ramón Carranza. Fue triunfo por 2-0 del Barcelona con goles de. Los goles del conjunto catalán fueron anotados por Eulogio Martínez a los 41 minutos y Sándor Kocsis a los 60 minutos. El segundo se dio en Argentina por la Copa Iberoamericana, con victoria local por 5-1 en 1964. 15 años más tarde, empataron sin goles por el Torneo Costa del Sol, siendo el conjunto culé el vencedor por penales. Por ahora, sin embargo, el posible amistoso sigue siendo apenas una posibilidad y aguarda una respuesta desde Cataluña.