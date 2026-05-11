José María Giménez, lesionado en el Atlético de Madrid: qué tiene, parte médico y tiempo de baja

Celia Pérez 11 MAY 2026 - 12:08h.

Se pierde lo que resta de temporada y es duda para el Mundial

El dolor de Giménez por una nueva lesión en su posible última vez en el Metropolitano

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El Atlético de Madrid cayó este fin de semana ante el Celta de Vigo en el Metropolitano en un duelo definido por el tanto de Borja Iglesias y que dejó de nuevo una mala noticia para José María Giménez. El futbolista uruguayo se marchó, de nuevo, lesionado y dejando una imagen de tristeza en el que podría ser su último partido en el Estadio Metropolitano. Este lunes, el club rojiblanco ha emitido el parte médico anunciando que sufre un “esguince de alto grado en el tobillo derecho”, según determinaron las pruebas médicas, por lo que será baja los tres partidos que restan del conjunto rojiblanco y es duda para el inicio del Mundial 2026 con la selección de su país.

El defensa se lesionó en el minuto 19 del partido del pasado sábado contra el Celta, al impedir un remate de Borja Iglesias. Instantes después, reclamó el cambio por la potencia del traumatismo padecida en el tobillo, que le ha provocado el citado esguince, que ya le impedirá jugar este martes contra Osasuna en el estadio de El Sadar. Después, tampoco jugará contra el Girona ni contra el Villarreal.

Giménez “realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de sus lesiones determinarán su regreso a la competición”, explicó el parte del Atlético de Madrid, que no especificó periodo de recuperación, aunque este tipo de lesiones requieren en torno a un mes fuera, sino más tiempo.

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Los servicios médicos del Atlético están en contacto con sus homólogos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, una vez que el Mundial 2026 está cerca, ya que comienza el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Uruguay, encuadrada en el grupo H junto a España. Cabo Verde y Arabia Saudí, debuta en el torneo el 15 de junio contra la selección saudí.