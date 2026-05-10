Jorge Morán 10 MAY 2026 - 19:39h.

Los dos futbolistas son los favoritos para el centro del campo

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Con la temporada prácticamente acabada para el Atlético de Madrid, ya que no se juegan absolutamente nada, la dirección deportiva ya empieza a trabajar para el próximo año. Y es que después de volver a quedarse sin opciones a títulos y con la entrada de Apolo al equipo, los rojiblancos piden un esfuerzo económico para reforzar la plantilla.

En los últimos meses han sido muchos los nombres que se han visto relacionados con el Atlético. Desde jugadores como Greenwood, otros viejos rumores como Grimaldo o incluso las peticiones de Mario Suárez. Pero sin duda, el centro del campo es uno de los lugares que más corre peligro de reforzar, y ahí hay dos futbolistas que parten como favoritos.

Estos son Joao Gomes, del Wolverhampton, y Ederson, del Atalanta. Ambos futbolistas sonaron con fuerza en el mercado de invierno, pero la dirección deportiva decidió no reforzar con ninguno de ellos por las exigencias que pedían desde sus respectivos clubes. Y ahora, en verano, la situación es un poco distinta.

Las condiciones de Mateu Alemany

Sin duda, Mateu Alemany es conocido en el mundo del fútbol por su gran capacidad de llevar adelante operaciones complicadas. Y, sobre todo, por no caer ante las presiones de los equipos rivales. Algo que volverá a repetir con estos dos futbolistas.

Según las informaciones del diario AS, el viaje de Mateu Alemany a Italia para conocer la situación de Ederson no salió como esperaba. El Atlético ofreció 40 kilos, lo que convencía a un Atalanta con el que el centrocampista tiene contrato hasta 2027. Pero todo se torció al conocer las condiciones del representante del jugador, ascendiendo la operación hasta unos 46 millones.

Aquí es donde aparece el cambio de rumbo de Mateu Alemany. Aunque la operación con el Atalanta parecía más sencilla, ya que Joao Gomes tiene contrato hasta 2030, el descenso del Wolverhampton cambian la situación. Ahora los ingleses necesitarán dinero y el director deportivo está dispuesto a llegar, como máximo, hasta los 40 millones.

Una cifra de la que Mateu Alemany no se quiere alejar. Pese a la inyección de dinero de Apolo, el director deportivo no quiere volverse loco tirando el dinero, por lo que tan sólo llegará a los 40 millones para cualquiera de las dos opciones.