Diego Páez de Roque 08 MAY 2026 - 07:53h.

El Atlético de Madrid quiere reforzar el lateral izquierdo

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Con el pase a la Champions League asegurado tras la clasificación a la final de la Conference League y sin objetivos deportivos en juego, el Atlético de Madrid ya comienza a pensar en la próxima temporada.

Para ello, desde la directiva son conscientes de la necesidad de reforzar ciertas posiciones clave que este año se han visto lastradas tanto por la falta de jugadores, el nivel de los futbolistas o las lesiones.

Una de las más importantes y donde parece que ya han empezado a trabajar es el lateral izquierdo. Esta campaña ha sido un quebradero de cabeza para Diego Pablo Simeone con el lateral zurdo, pues ha notado una falta de efectivos clarísima.

En el mercado de invierno se marchó Javi Galán quien, a pesar no haber disputado muchos minutos, podría haber sido una buena carta como recambio. No llegó nadie, así que se quedó Ruggeri como único lateral izquierdo -Hancko se ha desempeñado como central y su suplente ha sido Julio Díaz, del Atlético Madrileño-.

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El plan del Atlético con el lateral izquierdo

Según apunta el diario AS, el Atlético de Madrid ya se está moviendo para reforzar el lateral izquierdo. Para la directiva del club rojiblanco, concretamente Mateu Alemany, la mejor opción -y favorita- es incorporar a Marc Cucurella.

Si bien es cierto que es la selección más complicada, pues el Chelsea se ha mostrado rotundo en sus respuestas sobre el lateral español, el mal momento que atraviesa el conjunto londinense y la llegada de Apollo podrían cambiar las cosas.

Es por ello que el Atlético de Madrid ya trabaja en otras posibilidades de mercado para el lateral izquierdo, donde aparece uno de los más deseados en Europa: Maxi Araújo, tal y como ha contado el diario AS.

El futbolista uruguayo del Sporting de Portugal está completando tal temporada que ha llamado la atención de varios de los mejores clubes del mundo, entre los que se encuentra el Atlético y muchos equipos de la Premier League.

Aun así, su salida no será barata. Además de tener que pelearse con los clubes ingleses, el conjunto lisboeta no dejará salir al charrúa por un precio razonable, sino que podrían pedir alrededor de los 50 millones de euros -su cláusula es de 80-.

El Atlético de Madrid lleva mucho tiempo detrás del futbolista uruguayo y los informes de sus ojeadores son muy buenos. Aun así, no será más fácil llevárselo por haber llegado de los primeros, sino que tendrá que competir con clubes como Chelsea, Tottenham, Manchester United y Juventus.