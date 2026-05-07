Johnny Cardoso no jugará más con el Atlético y peligra el Mundial: qué tiene, parte médico y tiempo de baja

Ángel Cotán 07 MAY 2026 - 16:36h.

Sufre una lesión de grado alto

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Johnny Cardoso dice adiós a lo que resta de temporada. El centrocampista del Atlético de Madrid, que volvía a ganarse un sitio en el esquema de Diego Pablo Simeone, no volverá a jugar más esta temporada. Una lesión de alto grado le impedirá disfrutar de minutos en las últimas cuatro jornadas ligueras... e incluso su participación en el próximo Mundial corre serio peligro.

A través de un comunicado oficial, el Atlético de Madrid ha compartido con todos sus aficionados el parte médico del mediocentro. Tiene un esguince de alto grado en el tobillo derecho. La lesión se ha producido en el entrenamiento de este jueves a causa de una entrada de un compañero.

Cardoso, que ya sufrió una lesión de tobillo en los primeros compases de la presente campaña, cae ahora del otro tobillo. El estadounidense no ha podido demostrar en su primer año como colchonero el buen nivel que alcanzó en el Real Betis a razón de las lesiones. Con esta nueva baja, Johnny se pierde seguro los partidos ante el Celta de Vigo, Osasuna, Girona y Villarreal. La gran cita mundialista es toda una incógnita para el mediocentro colchonero.

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La lesión de Johnny Cardoso en el Atlético de Madrid

Este es el comunicado al completo: "Johnny Cardoso no pudo completar la sesión de entrenamiento del jueves 7 de mayo tras sufrir un traumatismo en el tobillo derecho. Los servicios médicos le han realizado pruebas y el parte médico ofrecido indica que el centrocampista sufre un esguince de alto grado en el tobillo derecho.

El '5' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición".