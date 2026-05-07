Diego Páez de Roque 07 MAY 2026 - 12:24h.

El Atlético de Madrid ha vuelto a los entrenamientos

El Atlético emite una queja a la UEFA contra Daniel Siebert con tres grandes polémicas

Compartir







El Atlético de Madrid ha vuelto a la rutina tras la eliminación en Champions League contra el Arsenal. Los de Diego Pablo Simeone quieren pasar página para terminar de la mejor manera los cuatro partidos restantes de LALIGA, donde la única motivación es intentar arrebatarle al Villarreal el tercer puesto y darle la despedida que se merece a Antoine Griezmann en el último partido en el Metropolitano.

Después de su viaje desde Londres, el equipo ha vuelto a entrenarse en el césped de Majadahonda. Para esta primera sesión, el técnico argentino ha querido separar a los suyos entre los titulares en el Emirates Stadium y los que fueron suplentes o que ni siquiera llegar a saltar al terreno de juego.

PUEDE INTERESARTE Los motivos de la reacción de Marc Pubill ante el Arsenal: mofas y una bofetada en el campo

La derrota del pasado martes fue un golpe anímico duro para los rojiblancos, quienes se mostraron apenados ante su afición. Sin embargo, parecen haber cambiado el chip y esta mañana han mostrado una buena cara en Majadahonda, sobre todo los titulares. Tanto Koke, Griezmann, Looman o Llorente, entre otros, han estado sonrientes y con bromas en el calentamiento y en el habitual rondo para soltar las piernas.

Las nuevas bajas en el entrenamiento del Atlético

Sin embargo, no todo han sido buenas noticias en el entrenamiento del Atlético de Madrid. En el grupo de titulares faltaban dos jugadores habituales. Ya se sabía que Julián Álvarez no iba a participar en la sesión después de forzar para jugar contra el Arsenal. El delantero argentino acabó con muchas molestias y, sin nada en juego para el equipo rojiblanco, han preferido darle descanso y reposo.

Pero no ha sido el único ausente, ya que Giuliano Simeone tampoco ha participado en la sesión matutina. Desde hace tiempo, el joven extremo argentino arrastra unas molestias que no le han permitido rendir al máximo nivel. Aun así, también jugó como titular en el Emirates Stadium, pero fue sustituido a la media hora de partido. Como ocurre con su compatriota, sin nada en juego para el Atlético de Madrid, Simeone ha preferido darle descanso para así recuperarse en mejores condiciones.

Entre los suplentes, tampoco han estado Pablo Barrios o Nico González, quienes se han perdido los últimos encuentros del equipo rojiblanco.