Jorge Morán 09 MAY 2026 - 22:52h.

El ex jugador del Atlético analizó la temporada

Griezmann se enfadó en el cambio y Simeone le defiende: "Lo había dado todo"

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La figura de Juanfran Torres vuelve a generar polémica en redes sociales. Después de la derrota del Atlético ante el Celta, completando una semana negra para los de Simeone después de la eliminación en Champions League, el ex jugador analizó lo que había supuesto la temporada rojiblanca. Una reflexión ambiciosa, pero que no está gustando del todo a los aficionados.

Hace unos meses, Juanfran se ganó las críticas de muchos de sus aficionados después de analizar la no expulsión de Gerard Martín contra el Atlético. La defensa del ex jugador a la decisión del árbitro no gustó nada entre los rojiblancos, que comenzaron a increparle e incluso le amenazaron por el móvil como el mismo publicó. Pero ahora, de nuevo vuelve a estar en el punto de mira.

Juanfran Torres y la temporada del Atlético

Fuera de la lucha por el título de LALIGA EA SPORTS, derrotados en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad y eliminados por el Arsenal en semifinales de Champions, Juanfran Torres analizó lo que había supuesto la temporada del Atlético, dejando claro que no había sido una buena campaña.

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"Una semana complicada, complicada también para hacer balance. Se suele hacer mucho más, en frío, a final de temporada, para ver si has cumplido los objetivos. Está claro que, para el Atlético de Madrid, siempre hay un objetivo muy claro que es clasificar para Champions, que para eso no habrá problema", comenzó diciendo.

Pese a ello, la falta de títulos ganados sí es un problema para Juanfran. "Pero la exigencia para el Atlético ha crecido en estos años, el nivel tiene que ser mucho mayor. No conseguir títulos no es una buena temporada para el Atlético de Madrid. Cuando jugaba yo pasaban los años, no conseguir un título, ya no era una buena temporada. Ahora, desde fuera, lo sigo viendo de la misma forma. Hay que terminar la temporada bien, ganando el máximo de partidos posibles", señaló el ex lateral en unas palabras que no han gustado del todo en redes.

Además de hablar de la temporada, Juanfran también analizó lo que va a suponer la marcha de un jugador como Griezmann. "Son muchos años con la figura de Antoine, los jugadores pasamos, pero algunos dejan su impronta y su magia, como él, durante muchos años. El Atlético, a continuar, a pensar en otros perfiles que puedan aportar lo mismo o parecido a Antoine, en estos años, que fue muchísimo", zanjó en DAZN.