Repaso completo de ingresos durante los 13 años seguidos en Champions con Simeone

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Se acabó el camino del Atlético de Madrid en la Champions League 2025/2026. La derrota ante el Arsenal FC en Londres (1-0) le dejó sin billete para viajar a Budapest, la ciudad soñada por los 36 equipos que arrancaron la competición allá por el mes de septiembre. Durante todo este tiempo, el equipo rojiblanco ha brindado a su afición una montaña rusa de emociones, repleto de alegrías y con un varapalo final. En lo económico, además, cierra su paso por el torneo con un récord histórico de ingresos.

Cuánto dinero ha ganado el Atlético de Madrid en la Champions League 2026

Y es que tras llegar a semifinales, el Atlético de Madrid ya ha ingresado 75,15 millones de euros de ingresos gracias a su participación en la Champions League, cifra que se elevará hasta más de 105 millones de euros con el 'market pool' cuando acabe la competición.

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Los colchoneros han disputado en esta edición un total de 16 partidos. Ganó 18,62 millones por disputar la Fase Liga, además de 8,4 millones por sus cuatro triunfos y 0,7 millones por un empate. Acabó esa Fase Liga en 14ª posición, lo que le permitió ingresar otros 6,93 millones.

Jugar el playoff ante el Brujas le dio 1 millón más. Y ganarlo, 1 millón adicional. Disputar los octavos de final ante el Tottenham le aportaron 11 millones, jugar los cuartos ante el Barcelona le dieron otros 12,5 millones y alcanzar las semifinales ante el Arsenal les ha servido para sumar 15 millones más. Si hubiera alcanzado la final de Budapest, se habría embolsado otros 18,5 millones.

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En total, el Atlético ya ha obtenido 75,15 millones de euros. A esa cifra hay que añadir el 'market pool', que se contabiliza a final de temporada y que combina mercado televisivo y coeficientes. Teniendo en cuenta los antecedentes, todo apunta a que la cifra final de ingresos superará los 105 millones de euros.

Ingresos del Atlético en Champions por temporadas

Pese a no llegar a la final, se trata del récord histórico de ingresos del Atlético en competiciones europeas. El pasado curso 2024/2025 alcanzó los 84,91 millones tras quedar eliminado en octavos, mientras que su récord anterior lo logró en la temporada 2023/2024, aún con el formato anterior, cuando cayó en cuartos ante el Borussia Dortmund y se marchó del torneo con 102,3 millones.

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En total, según recoge la Agencia EFE, la Champions ha reportado al Atlético nada menos que 935,6 millones de euros durante los 13 últimos años, todos con Diego Pablo Simeone en el banquillo. Este es el reparto de ingresos por cada temporada:

Temporada 2025/2026: 105 millones (semifinal).

Temporada 2024/2025: 84,9 millones (octavos).

Temporada 2023/2024: 102,3 millones (cuartos).

Temporada 2022/2023: 63,5 millones (fase de grupos).

Temporada 2021/2022: 98 millones (cuartos).

Temporada 2020/2021: 75 millones (octavos).

Temporada 2019/2020: 91,4 millones (cuartos).

Temporada 2018/2019: 85,6 millones (octavos).

Temporada 2017/2018: 31,7 millones (fase de grupos)*.

Temporada 2016/2017: 60,6 millones (semifinal).

Temporada 2015/2016: 69,6 millones (subcampeón).

Temporada 2014/2015: 43,7 millones (cuartos).

Temporada 2013/2014: 52,6 millones (subcampeón).

En el curso 2017/2018, quedó tercero en la fase de grupos y acabó ganando la Europa League, lo que aportó 16,1 millones más.