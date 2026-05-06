Celia Pérez 06 MAY 2026 - 14:16h.

El alcalde de Madrid ha valorado la actuación del colegiado alemán anoche

Giuliano Simeone muestra su posición legal en el penalti no pitado de Calafiori

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El Atlético de Madrid cayó este martes por la noche eliminado en la vuelta de semifinales de Champions League frente al Arsenal marcado por con un gol de Bukayo Saka en el último minuto de la primera mitad, pero también por la polémica arbitral. Al actuación de Daniel Siebert dejó bastante descontento a los aficionados hojiblancos, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que criticó este miércoles y aseguró que el conjunto rojiblanco, del que es reconocido seguidor, "jugó contra la UEFA" más que contra su rival, el Arsenal.

Almeida afirmó en declaraciones a los medios que "es incomprensible" la designación de un árbitro alemán, Daniel Siebert, en un contexto en el que, según dijo, España y Alemania se juegan la quinta plaza de acceso a la competición, y cuestionó además algunas decisiones durante el encuentro disputado este miércoles, que concluyó con triunfo por 1-0, después del 1-1 de la ida.

"Cuando vi el sorteo pensé que nos tocó el Arsenal y me equivoqué, nos tocó jugar contra la UEFA. Y la UEFA ha dejado claro que el Atlético de Madrid estuviera en la final de la Champions. Es incomprensible que pusiera un árbitro alemán cuando España y Alemania se están jugando la quinta plaza de la Champions. A quién se le ocurre, salvo a la UEFA, poner un árbitro alemán como árbitro principal y árbitro del VAR", apuntó el alcalde madrileño.

En su opinión, hubo jugadas que no responden a errores puntuales del colegiado, sino a una "voluntad predeterminada" de perjudicar al Atlético de Madrid.

Entre otras acciones, citó la ausencia de repeticiones de una jugada en la que se sancionó fuera de juego previo a un empujón a Giuliano Simeone dentro del área, una acción sobre Antoine Griezmann que consideró penalti "claro" y el tiempo añadido del encuentro, que interpretó como indicios de una actuación dirigida a que el partido concluyera cuanto antes.

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"Al Arsenal se le podía ganar, pero a la UEFA no", resumió Almeida, y añadió que el Atlético "compitió contra todo un sistema" y no sólo contra su rival deportivo.

No es ningún secreto que José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, es ampliamente conocido por ser aficionado del Atlético de Madrid. A diferencia de otros políticos que mantienen su afición deportiva en un segundo plan, el político madrileño siempre ha hecho gala de su sentimiento colchonero.