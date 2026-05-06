Diego Páez de Roque 06 MAY 2026 - 14:04h.

Pubill es la gran revelación de la temporada en el fútbol español

Cuándo dará Luis de la Fuente la convocatoria de España para el Mundial 2026

Compartir







Con la temporada de clubes llegando a su fin, los jugadores y aficionados están cambiando el chip al próximo Mundial de selecciones. En cuanto al fútbol español, el Atlético de Madrid ha dado por concluida su campaña -a falta de cuatro jornadas para pelear por el tercer puesto- tras caer eliminado en Champions League contra el Arsenal.

De cara a la lista de Luis de la Fuente para el Mundial, es imposible no pensar en la opción de Marc Pubill para la defensa de la Selección Española. El central catalán está completando la mejor temporada de su carrera, pasando de jugar en Segunda División con el Almería a ser clave en el Atlético de Madrid en las rondas eliminatorias de la Champions League.

PUEDE INTERESARTE Giuliano Simeone muestra su posición legal en el penalti no pitado de Calafiori

Los números de Pubill que le catapultan al Mundial

Desde el Laboratorio de ElDesmarque, hemos analizado los datos de Marc Pubill en la presente temporada y así destacar sus puntos fuertes que podrían ser cruciales en el Mundial. Para tener en cuenta la magnitud del catalán como defensa central, hemos comparado su rendimiento con el promedio de LALIGA, donde destaca ampliamente en duelos aéreos ganados, entradas con éxito o intercepciones, algunas de las estadísticas clave.

Para comparar el rendimiento de Pubill con el de los demás competidores por el puesto de central, hemos tenido estos datos defensivos clave. Los habituales de Luis de la Fuente son Cubarsí, Huijsen, Laporte, Vivian o Le Normand, así que hemos comparado al catalán con ellos.

Según las estadísticas de Driblab, Marc Pubill ha demostrado ser el mejor en los duelos, siendo es el que más entradas con éxito realiza por partido y el que más duelos aéreos gana.

En cuanto al porcentaje de entradas que consigue ganar, es el tercero de la lista, con un 80% de éxito en sus tackles. Además, también ha demostrado ser un gran interceptor de pases, siendo el segundo de la lista con 1,76 por partido.

Pero su gran rendimiento no solo se ha visto reflejado en LALIGA, sino también en la Champions League, la mayor exigencia europea. En las rondas eliminatorias, donde ha participado en todos los encuentros menos en la vuelta contra el Tottenham y el Barcelona -5 partidos-, únicamente ha sido regateado en 4 ocasiones.

Además, en estos encuentros, Marc Pubill ha completado 14 de 17 entradas con éxito, ha realizado 7 despejes, disputado 22 duelos aéreos y realizado 11 intercepciones. Pero no queda ahí, y es que como se puede ver en los datos de Driblab, muchas de las entradas que gana sirve para recuperar la posesión y no únicamente forzar un despeje o dejar el balón dividido.

Marc Pubill ha dado un salto de calidad en la presente temporada. El defensor catalán ha pasado de jugar en Segunda División como lateral derecho ha convertirse en uno de los mejores centrales de Europa. Es cierto que Luis de la Fuente ha avisado de que no habrá sorpresas en la lista del Mundial y el colchonero no ha sido convocado, pero el zaguero del Atlético de Madrid ha dado motivos de peso para tener un hueco en el torneo más prestigioso del fútbol.