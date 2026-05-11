Lucas Gatti Argentina, 11 MAY 2026 - 09:14h.

Padece un desgarro grado 1 en el muslo derecho

El dolor de Giménez por una nueva lesión en su posible última vez en el Metropolitano

Compartir







Diego Pablo Simeone tendrá una baja sensible para lo que resta de la temporada 2025/26. Porque en la derrota del Atlético de Madrid por 1-0 ante el Celta de Vigo se lesionó el lateral derecho Nahuel Molina Lucero. El defensor había ingresado desde el banco, sumò media hora de juego, pero tuvo que retirarse a los 15 minutos del segundo tiempo tras sentir una molestia muscular que le impidió continuar.

Este domingo, el defensor se hizo los estudios pertinentes que mostraron que padece un desgarro grado 1 en el muslo derecho, lesión que le demandará alrededor de tres semanas de recuperación. En ese escenario, el argentino de 28 años se perderá los tres partidos que le quedan al Atleti: el de este martes contra Osasuna de visitante, el domingo próximo contra el Girona en el Wanda Metropolitano y el cierre de la LaLiga frente al Villarreal en el estadio La Cerámica el domingo 24 de mayo.

La exigente temporada le está pasando factura al equipo del Cholo, especialmente a los jugadores que estuvieron en casi todos los encuentros y compitieron en la Champions League, Copa del Rey, llegando a la final contra la Real Sociedad, y LaLiga. Disputó 45 partidos, marcó dos goles y dio cuatro asistencias, siendo uno de los que más jugó.

A raíz de está lesión, el futbolista quedará apartado de las canchas y se recuperará con la intención de llegar en buenas condiciones físicas al Mundial 2026 para competir con la Selección Argentina.

Según pudo averiguar ElDesmarque, el lateral llegará con lo justo a los dos amistosos que tiene programado la Internacional Argentina en la previo al evento mundial. El elenco argentino se medirá contra Honduras, el 6 de junio en Texas, y el 9 ante Islandia en Alabama, ambos en Estados Unidos. El cuerpo médico de la selección argentina seguirá de cerca su evolución en los próximos días y le comunicará a Scaloni sobre su estado físico.

A 31 días del debut de la Albiceleste en la fase de grupos ante Argelia en Kansas City, el entrenador Lionel Scaloni sufre otro lesionado, aunque Molina llegará al primer partido sin problemas físicos. Es un jugador muy importante en el seleccionado sudamericano y considerado por Scaloni como titular del equipo.

Desde la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022, el lateral derecho logró consolidarse en el puesto y relegó a Gonzalo Montiel, ex Sevilla, en la consideración del director técnico. También cuenta en esa ubicación de la cancha con Agustin Giay, quién fue pretendido por Simeone en el último mercado de fichajes para sumar el Atleti.

Por este motivo, Molina integrará la lista final de 26 convocados que el cuerpo técnico argentino deberá presentar antes de fin de mes, que serán los que representarán a la actual campeona del mundo. Luego, los jugadores deberán presentarse el 1 de junio en Kansas City para comenzar los preparativos para los amistosos y el inicio de Estados Unidos, México y Canada.