Simeone hará rotaciones en el Martínez Valero en un once condicionado por las bajas

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El Atlético de Madrid ha realizado este martes en Majadahonda su última sesión de entrenamiento antes del partido ante el Elche CF. Y lo ha hecho con malas noticias desde la enfermería. El gran esfuerzo físico de las últimas semanas, con especial atención a la final de la Copa del Rey disputada el pasado sábado, sigue teniendo consecuencias para el equipo de Diego Pablo Simeone, que se podría plantar en el Martínez Valero con hasta cinco ausencias importantes.

El último en sumarse a la lista de bajas ha sido Matteo Ruggeri. El lateral no ha saltado al césped y ha trabajado en el gimnasio, al margen del grupo. Fue titular el pasado sábado y sustituido durante la segunda mitad. A la espera de conocer la convocatoria definitiva, todo apunta a que podría descansar ante el Elche con vistas a la eliminatoria europea ante el Arsenal.

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Además, Ademola Lookman y Alexander Sorloth tampoco han trabajado con el grupo. El Atlético ya informó este mismo lunes que terminaron la final de Copa con molestias. "Máxima precaución para evitar riesgo de lesión", insistió el club. Tampoco estarán este martes en tierras ilicitanas.

David Hancko aún se recupera de su lesión de tobillo y José María Giménez sigue de baja, sin noticias por parte del club de su estado físico. Salvo sorpresa, ninguno de los cinco jugará en el Martínez Valero, donde Simeone podría armar otra vez un once plagado de novedades y jugadores poco habituales, tal y como ha venido sucediendo en las últimas jornadas ligueras.

La buena noticia es que Pablo Barrios y Jan Oblak llevan ya varios días trabajando con el grupo. El meta ha estado en el banquillo en los dos últimos encuentros y todo apunta a que regresará a la titularidad este miércoles. En cuanto al centrocampista, también estuvo en el banquillo en la final copera, pero finalmente no gozó de minutos. Además, la sustitución de Marcos Llorente se quedó en una leve sobrecarga y, en principio, viajará con el resto de compañeros, aunque todo apunta a que partirá como suplente.