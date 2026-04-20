Diego Páez de Roque 20 ABR 2026 - 09:13h.

El Atlético de Madrid terminó con varios tocados tras la final

Simeone, sin rodeos tras la final de la Copa del Rey: “Necesitamos ganar, no mandar mensajes a los aficionados”

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La final de la Copa del Rey tuvo un doble castigo para el Atlético de Madrid. El club rojiblanco no solo perdió la oportunidad de volver a tocar metal 5 años después, sino que las consecuencias pueden terminar siendo fatales para el porvenir del equipo.

Los futbolistas colchoneros llevan muchos minutos acumulados en sus piernas durante las últimas semanas, y pueden estar empezando a notar las consecuencias, más aún después jugar una prórroga contra la Real Sociedad.

Los tocados en el Atlético tras la final de Copa

Ya en el partido, Simeone fue consciente de las molestias que llegaron a sufrir varios de sus jugadores. Según ha informado el diario Marca, uno de los motivos del cambio de Ademola Lookman fue un pinchazo en el aductor. El atacante nigeriano queda pendiente de pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión.

Pero no fue el único rojiblanco con molestias tras el choque. Marcos Llorente, quien ha acostumbrado a los aficionados rojiblancos a su poderío físico en el terreno de juego ganando duelos a gran velocidad, tuvo que ser sustituido en la prórroga.

El '14' rojiblanco realizó un sprint para llegar al corte de una acción de Óskarsson en el minuto 99 para evitar que el delantero se plantase frente a Juan Musso. Tras ello, comenzó a cojear y se le vio renqueante en el terreno de juego. No tardó mucho Simeone en sustituirle. En su vuelta a Madrid, también será examinado para determinar el alcance de sus molestias.

El último tocado en la final de la Copa del Rey para el Atlético de Madrid fue Alexander Sorloth. El delantero noruego, en una de sus internadas al área de la Real Sociedad, sufrió un choque con Unai Marrero.

Desde el diario Marca han informado que también queda pendiente de una exploración para descartar una lesión de mayor gravedad, aunque de los tres tocados es el jugador que menos preocupa.