Joaquín Anduro 19 ABR 2026 - 15:58h.

Griezmann se abre en redes sociales

Neptuno, entre el silencio sepulcral y los andamios: la 'no fiesta' rojiblanca tras perder la Copa

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El Atlético de Madrid vive un duro día después de caer este sábado en la final de la Copa del Rey de La Cartuja ante la Real Sociedad en los penaltis. Una derrota que dejó duras imágenes entre los rojiblancos, que deben levantarse cuanto antes para mirar a la Champions tal y como ha reivindicado una figura autorizada como Antoine Griezmann con un mensaje en redes sociales de orgullo por su familia y todos los colchoneros.

El francés no pudo llevar al conjunto madrileño a la victoria en un partido en el que estuvo muy controlado por la Real a pesar de su asistencia a Lookman en el primer tanto de los suyos. Era un partido especial para el atacante después de haber anunciado su marcha al Orlando City, ante su exequipo y por la posibilidad de lograr el que podría ser su último título como rojiblanco.

A Antoine Griezmann le queda ahora la bala de la Champions League, donde el Atlético de Madrid ha regresado a las semifinales nueve años después y se medirá al Arsenal. En cualquier caso, una vez acabe la etapa del campeón del mundo de 2018 con el club colchonero, lo que se llevará para siempre es el sentimiento por el club, su familia y su afición como ha reconocido en esta emotiva carta en redes en la que reivindica el "orgullo y la pasión" que siempre ha caracterizado a este equipo.

El mensaje de Antoine Griezmann en sus redes sociales

No soy de publicar mis emociones ni pensamientos, pero… qué emoción ver a mi afición con esta bonita camiseta, haciendo horas y horas de viaje para apoyarnos, gastándose un dineral por su equipo.

Ver a mi familia y amigos con este sueño de conseguir la copa llevando estos colores… ver a mis compañeros con esta ilusión de hacer feliz a miles de atléticos.

Y no me olvido de todos los que estuvieron lejos físicamente, pero tan cerca de nosotros.

Sigamos siendo nosotros: orgullo y pasión.

¡TE QUIERO, ATLETI!