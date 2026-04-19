Neptuno, entre el silencio sepulcral y los andamios: la 'no fiesta' rojiblanca tras perder la Copa

Javi Rayo 19 ABR 2026 - 09:32h.

Neptuno estaba preparado para en caso de celebración copa del Atlético de Madrid

De la locura de los aficionados de la Real Sociedad a las lágrimas de los hinchas del Atleti: así se vivió el penalti de Pablo Marín

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El Atlético de Madrid no pudo levantar la Copa del Rey en Sevilla tras caer en la tanda de penaltis ante la Real Sociedad. Las lágrimas brotaron de los ojos de los aficionados rojiblancos y de sus propios jugadores y ElDesmarque fue testigo de cómo la fuente de Neptuno estaba preparada en Madrid para en caso de celebración. Aunque no hubo fiesta, los hinchas que se acercaron hasta el emblema rojiblanco compartían el mismo mensaje: hay que ir a por la Champions.