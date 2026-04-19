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Neptuno, entre el silencio sepulcral y los andamios: la 'no fiesta' rojiblanca tras perder la Copa

Neptuno, entre el silencio sepulcral y los andamios: la 'no fiesta' rojiblanca tras perder la Copa
La fuente de Neptuno, en Madrid. eldesmarque.com
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El Atlético de Madrid no pudo levantar la Copa del Rey en Sevilla tras caer en la tanda de penaltis ante la Real Sociedad. Las lágrimas brotaron de los ojos de los aficionados rojiblancos y de sus propios jugadores y ElDesmarque fue testigo de cómo la fuente de Neptuno estaba preparada en Madrid para en caso de celebración. Aunque no hubo fiesta, los hinchas que se acercaron hasta el emblema rojiblanco compartían el mismo mensaje: hay que ir a por la Champions.

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