Celia Pérez 11 JUN 2026 - 10:50h.

El delantero recuerda estancia en el conjunto colchonero

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Una vez más, Álvaro Morata se ha abierto para dejar ver su lado más personal. El delantero del Como 1907, en una entrevista con el exfutbolista Mario Suárez en su Canal de YouTube, ha reaccionado a su posible fichaje por el Getafe y desvelado detalles desconocidos con Cristiano Ronaldo, pero también han hecho confesiones mucho más profundas especialmente sobre su estancia en el Atlético de Madrid.

El delantero habla del momento que más se arrepiente de su carrera y ahí sale el conjunto colchonero. "Irme del Atleti es de la única cosa de la que me arrepiento en mi carrera. Desde el partido de Dortmund mi cabeza se fue a la mierda. En cuestión de tres meses me fui del Atleti, que era el sitio donde siempre había querido estar. Todas las cosas que he ganado las cambiaría por haber ganado un título con el Atleti", desveló.

Precisamente profundiza sobre ese momento contra el conjunto alemán. "Tras el fallo en Dortmund viví el momento más duro de mi carrera. Pero más que por las críticas en redes sociales por mi historia personal y por lo que sé que significaba, porque estoy convencido de que mejor año que ese no había", añadió.

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Es más, el delantero madrileño también desvela que compró entradas para la final de Copa de este año frente a la Real Sociedad, la cual se perdió por miedo a que pasara algo. "Soy aficionado del Atleti. En la final de Copa contra la Real hubiera ido. Hablé con Koke, compré las entradas y luego al final no fui por ese miedo de que pase algo, de que alguien te diga cualquier cosa", afirmó.

Desde su salida definitiva del Atlético de Madrid, el ariete ha estado buscado un sitio lejos de España que parece haber encontrado ahora en Italia.