El Atlético de Madrid ofrece a la Real Sociedad el fichaje de uno de sus descartes

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No ha empezado el mercado de fichajes de la mejor manera para el Atlético de Madrid. Su vecino le ha arrebatado sus dos principales objetivos y la operación salida tampoco avanza. Hay varios jugadores que están señalados para marcharse, pero casi todos se acogen a su contrato. Entre ellos aparece un Clément Lenglet que incluso ha sido ofrecido a otro equipo de LaLiga.

Según informa Mundo Deportivo, el Atlético ha ofrecido a la Real Sociedad el fichaje de Lenglet, que no entra en los planes de la dirección deportiva. El galo encajaría en el perfil de central zurdo y con experiencia en la competición que buscan desde Anoeta, aunque de momento no ha llegado ninguna respuesta desde San Sebastián a las oficinas del Metropolitano.

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Lenglet, ofrecido a la Real Sociedad

En este sentido, cabe recordar que Lenglet recaló en el Atlético en calidad de cedido desde el Barça en verano de 2024 para que un año más tarde, en 2025, los colchoneros le firmaran un contrato de tres temporadas. Es decir, que tiene contrato hasta 2028, por lo que su salida no se antoja sencilla.

El francés está en la rampa de salida, pues ha sido el quinto central de la plantilla esta temporada. Pubill y Hancko se afianzaron como titulares en el momento determinante del curso, mientras que Le Normand fue siempre la tercera alternativa, con Giménez y Lenglet alternándose como últimas opciones. El uruguayo ya ha admitido que podría marcharse, pero el galo no lo pondrá tan fácil.

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De hecho, la Cadena Ser ya informó hace unos días que el Atlético quiere dar salida a Clément, pero el jugador no se quiere ir y sólo contemplaría un cambio de aires en caso de que llegue una oferta convincente a nivel deportivo y económico. Tiene 31 años y su rendimiento durante este último curso ha sido muy pobre, quedando bastante señalado cada vez que le ha tocado jugar.