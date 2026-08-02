Joaquín Anduro 02 AGO 2026 - 16:21h.

La AD Ceuta ha vivido la crisis desde la concentración en Jerez

La sinceridad de José Juan Romero por su bronca a los jugadores del Ceuta: "Si te lo digo, mañana estoy procesado"

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La Ciudad Autónoma de Ceuta ha vivido esta semana una crisis terrible con decenas de miles de personas colándose desde Marruecos que provocaron el caos en sus calles ante unos efectivos policiales que no pudieron hacer nada por la avalancha. Tras reestablecer la casi completa normalidad, la ciudad poco a poco se recupera mientras su equipo de fútbol también regresa una vez pasado lo peor.

La AD Ceuta se ha embarcado de vuelta en Algeciras tras unos días concentrados en Jerez de la Frontera y sus integrantes han hablado para nuestro compañero Tito González en ElDesmarque explicando cómo han vivido esta crisis. Entre ellos, su entrenador, José Juan Romero, que reconoce que ya se encuentran con "absoluta tranquilidad" aunque espera que esto "no vuelva a suceder".