Miguel Casado 15 MAR 2026 - 11:01h.

Alti dio los tres puntos al cuadro coruñés en el Municipal Alfonso Murube

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El Deportivo de La Coruña sacó los tres puntos de su visita a Ceuta gracias a un golazo de Alti en el tiempo de descuento. El lateral derecho blanquiazul se sacó un derechazo desde la frontal del área para silenciar el Murube, batir a Pedro López y mandar a dormir a los de Antonio Hidalgo en puestos de ascenso directo tras un encuentro marcado por las fuertes rachas de viento. Marcos Fernández, el goleador de los locales, sufrió un percance en la entrevista postpartido debido al temporal, que, afortunadamente, tan solo quedó en un susto y un curioso vídeo para redes sociales.

El '9' del equipo de José Juan Romero estaba atendiendo a la prensa, lamentándose de que "la moneda no había caído para nuestro lado, por desgracias", cuando el cartel publicitario que actuaba como fondo caía sobre él.

Su cabeza recibía el fuerte impacto del panel, pero el jugador, tras asegurar que se encontraba bien, continuaba como si nada con la entrevista después de colocar el micrófono y bromear: "Por si me había llevado pocas".

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El lamento de José Juan Romero tras el 1-2 del Dépor

Tras el Ceuta 1-2 Dépor, el técnico del conjunto local confesó sentir "rabia e impotencia por el trabajo que ha hecho el grupo, se trata de un equipo muy mermado en estos momentos y aún así el trabajo que sigue haciendo y cómo siguen compitiendo hace que como mínimo teníamos que haber sacado un punto, lo cual habría sido un premio".

Si bien es cierto que el empate "no nos cambiaba demasiado a nivel clasificatorio, sí habría reforzado el trabajo tan inmenso que han hecho" y además resaltaba que el gol de Alti en el descuento "no viene ni de un error nuestro ni de haber cometido nada extraño".

"Creo que hemos sido muy inteligentes y hemos tenido el partido muy controlado y ellos incluso en el segundo tiempo se conformaban con el empate, se pusieron en un bloque medio-bajo esperando su momento", comentaba sobre el planteamiento de los suyos.