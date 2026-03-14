El Dépor no cederá entradas al Zaragoza por motivos de seguridad

Pablo Sánchez 14 MAR 2026 - 18:21h.

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Duelo clave por la salvación y el ascenso

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El Deportivo informó este sábado de que no cederá entradas al Real Zaragoza para el encuentro que ambos disputarán el próximo sábado 21 de marzo en Riazor, “por motivos de seguridad”.Además, la entidad gallega recuerda en su comunicado de prensa que el conjunto aragonés “no cedió entradas” a sus aficionados en el partido de la primera vuelta.

El Dépor, cuarto clasificado con 49 puntos, visita esta tarde al Ceuta, mientras que el Zaragoza, penúltimo con 27 tras ganar el pasado fin de semana a domicilio al Cádiz, juega en el campo del Leganés.